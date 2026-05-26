โทษหนักถึงติดคุก! กรมพัฒน์เตือนห้ามให้ Username & Password นำจดบริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้แทน ผู้รับจ้างจดทะเบียนและผู้รับรองลายมือชื่อ ที่ใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) ห้ามให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) กับผู้อื่นนำไปใช้ จะมีความผิดตามกฎหมาย ถึงขั้นจำคุก
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบดิจิทัล โดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่กรมออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน ถือเป็นข้อมูลยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่สำคัญที่สุด เจ้าของ Username & Password นั้น ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยหรือมอบข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อนำไปใช้งานแทน หากให้บุคคลอื่นนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ใช่ของตนเอง เข้าใช้งานระบบดังกล่าว ไม่ว่าเจ้าของข้อมูลจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม มีโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุก
ทั้งนี้ การยื่นขอจดทะเบียนการลงลายมือชื่อ และรับรองลายมือชื่อในระบบ DBD Biz Regist ถือเป็นการกระทำที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเช่นเดียวกับการยื่นเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ การนำ Username และ Password ไปมอบให้บุคคลอื่นใช้ในการดำเนินการแทนตนเอง จึงเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัลของกรม และอาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงถูกเพิกถอนสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบต่าง ๆ ของกรมได้ จึงขอเตือนให้หลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าวโดยเด็ดขาด
ขณะเดียวกัน การยินยอมให้บุคคลอื่นนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปใช้ ถือเป็นการมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการแทนโดยมิชอบ หากบุคคลที่ได้รับมอบหมายกระทำการจดทะเบียนที่ทุจริต เป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น เจ้าของบัญชีผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด อีกทั้งในกรณีการรับรองลายมือชื่ออันเป็นเท็จ ซึ่งผู้รับรองลายมือชื่อมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องยืนยันว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าตนเองจริง การลงลายมือชื่อรับรองข้อความที่มิได้เป็นไปตามความเป็นจริง หรือการยืนยันข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและจะต้องได้รับโทษทางอาญา
“ที่ผ่านมา มีกรณีที่ผู้แทนจดทะเบียนและผู้รับรองลายมือชื่อ ได้ลงลายมือชื่อรับรองว่ากรรมการซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าตนเองจริง ทั้งที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรรมการรายดังกล่าวไม่เคยเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเป็นการรับรองเท็จ และศาลได้มีคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดจำคุก กรมจึงขอเน้นย้ำให้ผู้แทนจดทะเบียนและผู้รับรองลายมือชื่อเก็บรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ใช้ในระบบ DBD Biz Regist ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นล่วงรู้และเข้าใช้งานระบบด้วยตนเอง รวมทั้งระมัดระวังการถูกหลอกลวง หรือใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น”นายพูนพงษ์กล่าว
ทั้งนี้ หากพบเห็นการกระทำที่น่าสงสัย หรือการดำเนินการที่ส่อไปในทางทุจริต สามารถแจ้งเบาะแส ได้ที่ Call Center 1570 หรือผ่านช่องทาง Line Official Account : @DBD1570