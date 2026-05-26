GIT จับมือ สสว.จัดเรียลลิตี้ เฟ้นหานักสร้างสรรค์อัญมณีรุ่นใหม่

GIT จับมือ สสว. เปิดตัวรายการเรียลลิตี้ “The Cut : Design • Identity • Challenge” เฟ้นหานักสร้างสรรค์อัญมณีรุ่นใหม่ ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีไทย การันตีโดย KANTANA ผู้ผลิตมืออาชีพ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ช่างฝีมือ นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มิ.ย.69
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดตัวรายการเรียลลิตี้เชิงสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ “The Cut” Design • Identity • Challenge ศึกประชันอัตลักษณ์ เจียระไนฝันสู่เวทีโลก ภายใต้แนวคิด “หนึ่งคนคือพรสวรรค์ หนึ่งทีมคือประวัติศาสตร์” เพื่อค้นหาและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพทั้งด้านการออกแบบ งานช่างฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองทางธุรกิจ ที่จะเข้ามาช่วยผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่การเป็นหนึ่งใน Soft Power สำคัญของประเทศ
โดยรายการดังกล่าว ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่ารายการแข่งขัน แต่เป็นแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้และต่อยอดธุรกิจ ที่ผสานองค์ความรู้สำคัญของอุตสาหกรรมไว้ครบทุกมิติ ทั้งด้านการออกแบบ เทคโนโลยี และการสร้างแบรนด์สู่ตลาดโลก ได้แก่ 1.Identity & Design การตีความอัตลักษณ์ไทยผ่านงานออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย เพื่อสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์และสามารถแข่งขันในระดับสากล 2.Innovation & Technology การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI-assisted Design และ 3D Printing มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และ 3.Global Business Strategy การพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้นำเสนอผลงานและแผนธุรกิจต่อผู้บริหาร นักลงทุน และภาคเอกชนชั้นนำ
“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เราไม่ได้มองหาเพียงคนที่ออกแบบสวยหรือมีฝีมือดีเท่านั้น แต่เรากำลังมองหาผู้ที่จะเข้ามาเปลี่ยนอนาคตของวงการอัญมณีและเครื่องประดับไทย ผู้ที่สามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดสู่ผลงานเชิงพาณิชย์ และสร้างแบรนด์ไทยให้เติบโตในระดับสากลได้จริง”นายสุเมธกล่าว
นายสุเมธกล่าวว่า อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของโครงการ คือ การได้ผู้ผลิตรายการมืออาชีพอย่าง “KANTANA” มาผลิตและถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบรายการเรียลลิตี้ เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้เผชิญโจทย์การแข่งขันสุดเข้มข้น พร้อมลงพื้นที่เรียนรู้วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยในหลายจังหวัดสำคัญ ก่อนนำมาต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัย
ทั้งนี้ การแข่งขันรอบ Grand Finale จะจัดขึ้นภายในงาน Bangkok Jewelry Week 2026 ซึ่งจัดขึ้นบนพื้นที่ย่านเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ในเขตบางรัก สัมพันธวงศ์ และพระนคร พื้นที่ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการค้า งานช่างฝีมือ และวัฒนธรรมเครื่องประดับไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยทั้ง 3 เขต ถือเป็นย่านแห่งการหลอมรวมระหว่าง “ศิลปหัตถกรรม การค้า และอัตลักษณ์วัฒนธรรม” ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ตั้งแต่ร้านทองดั้งเดิม ชุมชนช่างฝีมือ ตลาดการค้าอัญมณี ไปจนถึงธุรกิจเครื่องประดับร่วมสมัยในปัจจุบัน
ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 ทีมสุดท้าย จะได้นำเสนอ Final Collection และ Masterpiece ท่ามกลางบรรยากาศของย่านประวัติศาสตร์การค้าเครื่องประดับไทย เพื่อเชื่อมโยง “รากเหง้าทางวัฒนธรรม” เข้ากับ “การออกแบบร่วมสมัย” และส่งต่อเรื่องราวอัญมณีไทยสู่สายตาผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
สำหรับผู้ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,500,000 บาท พร้อมโอกาสสำคัญในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ และต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับระดับสากล โดยโครงการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ช่างฝีมือ นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งในรูปแบบเดี่ยวและแบบทีม ตั้งแต่วันนี้ – 7 มิ.ย. 2569 ได้ที่ https://forms.gle/YRQMu3kQqmNwZtPQ7