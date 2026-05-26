GGC ปรับโครงสร้างทุนล้างขาดทุนสะสม 1,200 ล. ปูทางคืนกำไรสู่ผู้ถือหุ้น-ยันฐานะการเงินแข็งแกร่ง

GGCปรับโครงสร้างทุนผ่านการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 9.50บาทเป็น8 บาทต่อหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมทั้งหมด 1,200 ล้านบาท ปูทางสู่ยริษัทปลอดหนี้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลตอบแทน แก่ผู้ถือหุ้น และเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยยุทธศาสตร์ GGC Taking the Future มุ่งสู่เป้าหมาย EBITDA 1,200 ล้านบาท ภายในปี 2573 ชงผู้ถือหุ้นฯอนุมัติ 6 ก.ค.นี้
นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับโครงสร้างทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) จาก 9.50 บาท เป็น 8.00 บาท เพื่อนำมาชดเชย ผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 1,200 ล้านบาท
“การดำเนินการในครั้งนี้ ถือเป็นการบริหารจัดการ ทางการเงินเชิงรุก (Financial Optimization) การล้างขาดทุนสะสมจะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมาย และทำให้ GGC สามารถกลับมาพิจารณาจ่ายเงินปันผล ได้ทันทีเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ซึ่งเราถือเป็นพันธกิจสำคัญ ในการสร้าง Value Creation คืนสู่ผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่นในบริษัทฯ มาโดยตลอด”
ทั้งนี้ การลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เหลือ 8บาท/หุ้นนั้น บริษัทยืนยันว่าสถานะทางการเงินแกร่ง ไม่กระทบสิทธิผู้ถือหุ้น พร้อมเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (E-EGM) เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันว่าการลด Par ในครั้งนี้ เป็นเพียงรายการทางบัญชี ที่ไม่มีการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น โดยสินทรัพย์ สภาพคล่อง ส่วนของผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงใดๆ ยังคงเดิม โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สูงสุด และดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส
การปรับโครงสร้างทุนในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการ เตรียมความพร้อมของ GGC สำหรับการเติบโตในระยะยาว ภายใต้ยุทธศาสตร์ “GGC Taking the Future” เพื่อเสริม ศักยภาพ การแข่งขัน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ และเพิ่มความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต ตามเป้าหมายมี EBITDA 1,200 ล้านบาท ภายในปี 2573