DITP ลุยขายผลไม้อังกฤษ-จีน คนแห่ชม ชิม ชอป ดันยอดออเดอร์พุ่ง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โชว์ผลงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมะม่วงมหาชนกไทย ร่วมกับห้าง Costco UK ผลตอบรับสุดปัง คนแห่ชิม ซื้อไม่ขาดสาย ดันยอดซื้อ 11 ตันต่อสัปดาห์ จัดต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ ใน 29 สาขา เผย Costco ยังซื้อทุเรียน 740 ลูกต่อสัปดาห์ และจะสั่งซื้อเงาะและมังคุดด้วย ส่วนที่เซี่ยงไฮ้ จัดเทศกาลบริโภคผลไม้ไทย ขนทุเรียน มังคุด ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม ผลไม้ GI ขาย ชาวจีนแห่ชม ชิม ชอปเช่นเดียวกัน
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า DITP ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศที่เป็นเป้าหมายการส่งออกผลไม้ของไทย ดำเนินการตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้เร่งขยายตลาดผลไม้ไทยเพื่อรองรับฤดูกาลผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาด โดยล่าสุดได้รับรายงานจากนายจิรกานต์ เพชรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ถึงผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้ามะม่วงไทย ร่วมกับห้างซูปเปอร์มาร์เก็ต Costco ซึ่งเป็นห้างค้าส่งในรูปแบบคลังสินค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องสมัครสมาชิกก่อนใช้บริการ และมีโครงสร้างทางธุรกิจที่มุ้งเน้นการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าผ่านการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน Costco มีสาขาทั้งหมด 29 สาขาในสหราชอาณาจักร
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างสำนักงานกรุงลอนดอนกับห้าง Costco ด้วยการจัดสาธิตการชิม (Instore Tasting) มะม่วงไทย คือ พันธุ์มหาชนก จำนวน 10 สาขา ได้แก่ Thurrock, Watford, Croydon, Manchester, Chingford, Reading, Birmingham, Leicester, Hayes and Wembley โดยได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างมาก มีผู้เข้ามาร่วมชิมมะม่วงที่บูทอย่างไม่ขายสายตลอดทั้งวัน มีทั้งผู้บริโภคชาว UK และชาวเอเชีย และมีการตัดสินใจซื้อหลังจากที่ได้ชิมแล้ว
ส่วนมะม่วงมหาชนกที่จำหน่าย จัดในรูปแบบกล่อง 1.5 กิโลกรัม บรรจุกล่องละ 4-5 ลูก ในราคา 14.99 ปอนด์ต่อกล่อง มีกำหนดการจัดจำหน่ายรวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ วางขายทุก 29 สาขา ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2569 โดยเบื้องต้น มีปริมาณการสั่งซื้อรวมอยู่ที่ประมาณ 11 ตันต่อสัปดาห์
นอกจากนี้ ทูตพาณิชย์ได้รายงานว่า ห้าง Costco UK มีการสั่งซื้อทุเรียนจากไทยเพิ่มเติม เป็นปริมาณ 740 ลูกต่อสัปดาห์ และอยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งซื้อ เงาะ และมังคุด เพื่อนำมาจำหน่ายในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 อีกด้วย โดยคาดการณ์มูลค่าการค้ารวมประมาณ 38 ล้านบาท (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2569) ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะตลาดในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าขนส่งสินค้าปรับตัวสูงขึ้น
ขณะเดียวกัน ทูตพาณิชย์ลอนดอนยังได้หารือกับนาย Paul Scott หัวหน้าหน่วยจัดซื้ออาหารสดของ Costco UK และทีมงาน Mr.Elliot Burr Assistant Buyer – Produce และ Ms.Natalie Cooper Assistant Buyer - Fresh Produce เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการขายผลไม้ไทยในตลาดสหราชอาณาจักรและการขยายโอกาสการนำเข้าสินค้าประเภทอื่นจากประเทศไทยเพิ่มเติมในอนาคตด้วย
น.ส.สุนันทากล่าวว่า ยังได้รับรายงานจากนายสกรรจ์ แสนโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงการจัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยภายใต้ชื่อ “2026 Thai Tropical Fruits Golden Months – Shanghai” ที่ห้าง Ole Supermarket สาขาห้าง Grand Gateway 66, Xujiahui ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-21 มิถุนายน 2569 ร่วมกับทีมประเทศไทย โดยได้นำผลไม้ที่ชาวจีนชื่นชอบมาจัดจำหน่าย ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม พร้อมนำเสนอผลไม้ GI ไทย เช่น ส้มโอทับทิมสยาม รวมทั้ง 17 สายพันธุ์ทุเรียนไทยที่ต้องกินก่อนตาย ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวจีนเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ในช่วงการจัดงาน ได้มีการสาธิตการทำเมนูข้าวเหนียวทุเรียน และยำส้มโอ โดยร้าน Mango Tree ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 1 ดาวในนครเซี่ยงไฮ้ด้วย ซึ่งในวันกิจกรรมดังกล่าว มีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 30,000 หยวนหรือประมาณ 150,000 บาทเฉพาะผลไม้สดที่นำเข้าจากไทยเท่านั้น ไม่รวมสินค้าขนมและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้ามีการคาดการณ์ว่ามูลค่าการค้าตลอด 1 เดือนจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 หยวน หรือประมาณ 2.5 ล้านบาท รวมทุกสินค้าไทย
นอกจากนี้ ได้รับรายงานจากทูตพาณิชย์กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ร่วมกับบริษัท Siam Fresh ซึ่งเป็นผู้ส่งออกมังคุดและทุเรียนพรีเมี่ยมของไทย และบริษัท Greather ซึ่งเป็นผู้นำเข้ามังคุดและทุเรียนไต้หวัน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเชิญ KOL และ KOC ไต้หวัน จำนวน 5 ราย และสื่อไต้หวัน 1 ราย ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ KOL และ KOC ทราบถึงช่องทางในการสั่งซื้อผลไม้ไทย พร้อมทั้งสาธิตวิธีการปอกมังคุด ทุเรียน พร้อมทั้งให้ชิมผลไม้อีกด้วย โดยเมื่อปี 2568 ไทยส่งออกมังคุดมาไต้หวันประมาณ 178 ตัน มูลค่าประมาณ 820,880 ดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2569 มังคุดจะมีผลผลิตมากขึ้น และคาดว่าจะส่งออกมายังไต้หวันได้ถึง 330 ตัน