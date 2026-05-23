DITP ขายทุเรียนหนานหนิง ออเดอร์เข้าเพียบ ตลาดค้าส่ง ผู้นำเข้า บริษัทขนมแห่ซื้อ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ลุยต่อไม่พัก เร่งขยายตลาดผลไม้รองรับฤดูกาลผลิต ล่าสุดทูตพาณิชย์ เมืองหนานหนิง ลุยพบตลาดค้าส่งผลไม้หงซิง ผู้นำเข้า บริษัทขนม ผลักดันขายทุเรียนไทย ได้รับเสียงตอบรับล้นหลาม ยืนยันมีคำสั่งซื้อต่อเนื่อง
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า DITP ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศที่เป็นเป้าหมายการส่งออกผลไม้ของไทย ดำเนินการตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้เร่งขยายตลาดผลไม้ไทยเพื่อรองรับฤดูกาลผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาด โดยล่าสุดได้รับรายงานจากนายนิติ ประทุมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง ถึงผลความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน โดยเฉพาะทุเรียนไทย ที่ประสบความสำเร็จ มีผู้นำเข้าสนใจสั่งซื้อทุเรียนจากไทยเพิ่มมากขึ้น
โดยทูตพาณิชย์แจ้งผลการดำเนินงานว่า ได้เข้าพาหารือ Mr.Su Yueyun นายกสมาคมผลไม้หูหนาน และ Mr.Li Pingfang รองผู้จัดการใหญ่ตลาดค้าส่งผลไม้หงซิง ถึงสถานการณ์การนำเข้าผลไม้ไทยมายังมลฑลหูหนาน พบว่า ช่วง ม.ค.-พ.ค.2569 มีการนำเข้าผลไม้ไทยแล้ว 150,000 ตัน ในนี้เป็นทุเรียน 70,000 ตัน และทั้งปี 2568 ที่ผ่านมา ตลาดค้าส่งผลไม้หงซิงนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศปริมาณ 1 ล้านตัน เป็นผลไม้ไทยร้อยละ 40 เป็นทุเรียน 180,000 ตัน ลำไย 100,000 ตัน มังคุด มะพร้าวและส้มโอ 100,000 ตัน
ส่วนการพบหารือกับผู้นำเข้าผลไม้ไทยรายสำคัญในตลาดหงซิง 7 ราย เพื่อหารือถึงแนวทางการขยายโอกาสตลาดผลไม้ไทยไปยังภูมิภาคจีนตอนกลางและทางตะวันตก โดยเฉพาะทุเรียน มังคุดและมะพร้าว โดยทุกรายยืนยันเป้าหมายการนำเข้าทุเรียนจากไทยในปี 2569 ได้แก่ 1.Mr. Wang Fuhua บริษัท Fruit Mate นำเข้าทุเรียนไทยปริมาณ 1,000 ตู้ 2.Mr. Bao Yong บริษัท He Jinsheng Fruit นำเข้าทุเรียนไทยปริมาณ 800 ตู้ 3.Mr. Luo Yunhui บริษัท Yunhui Fruit นำเข้าทุเรียนไทยปริมาณ 500 ตู้ 4.Ms. Li Danni บริษัท Hunan Ju Hai Xin Trading นำเข้าทุเรียนไทยปริมาณ 1,000 ตู้ 5.Mr. Lv Zhengquan บริษัท Long Yuan Trading นำเข้าทุเรียนไทยปริมาณ 1,200 ตู้ 6.Mr. Li Wenyi บริษัท Hunan Chang Nong นำเข้าทุเรียนไทยปริมาณ 900 ตู้ 7. Mrs.Zhao Fangqin บริษัท Sinkin นำเข้าทุเรียนไทยปริมาณ 1,000 ตู้
นอกจากนี้ ทูตพาณิชย์ยังได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัท Greenery Fruit ซึ่งเป็นบริษัทห่วงโซ่อุปทานผลไม้ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในมลฑลหูหนาน มีร้าน Chain Store จำนวนกว่า 1,600 สาขาทั่วจีน ถึงความร่วมมือส่งเสริมสินค้าผลไม้ไทยในมลฑลหูหนานและมลฑลใกล้เคียง โดยในปี 2569 บริษัทยืนยันเป้าหมายการนำเข้าทุเรียนไทย จำนวน 1,000 ตู้ และทุเรียนแช่แข็ง 30 ตู้
สำหรับการเข้าพบหารือผู้บริหารบริษัท He Muji Bakery Supply ซึ่งเป็นบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน อาทิ เครปเค้กทุเรียน แพนเค้กทุเรียน โมจิไส้ทุเรียน บ๊ะจ่างไส้ทุเรียน ขนมไหว้พระจันทร์ ซึ่งบริษัทนำเข้าเนื้อทุเรียนแช่แข็งจากไทยปีละประมาณ 200 ตู้ต่อปี โดยบริษัทแจ้งว่ามีความประสงค์นำเข้าทุเรียนแช่แข็งเพิ่มเติมจากไทย โดย DITP จะดำเนินจัดกิจกรรมเจรจาการค้าให้กับบริษัทและผู้ส่งออกไทยในโอกาสต่อไป
ขณะที่การหารือกับผู้บริหารบริษัท Busy Ming ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน และจำหน่ายสินค้าขนมขบเคี้ยว มีร้าน Chain Store แบรนด์ Zhao Yiming Snacks และ Busy For You จำนวน 25,000 สาขา ใน 30 มลฑลทั่วจีน โดยบริษัทแจ้งว่ามีแผนการนำเข้าสินค้าขนมขบเคี้ยวจากไทยเพิ่มเติม ซึ่งทูตพาณิชย์ได้เชิญบริษัทให้เข้าร่วมงาน THAIFEX-Anuga Asia 2026 เพื่อโอกาสในการแสวงหาสินค้าขนมขบเคี้ยวไทยและการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าในโอกาสต่อไปแล้ว