กรมทรัพย์สินทางปัญญาติวเข้มผู้ประกอบการ GI ก้าวสู่ตลาดออนไลน์

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดคอร์ส “GI ไทย ก้าวไกลสู่ตลาดออนไลน์” ติวเข้มผู้ประกอบการสินค้า GI ทำการตลาดยุคใหม่ ขายสินค้าออนไลน์ ไลฟ์สด ทำคอนเทนต์ให้โดนใจ ทำแคมเปญและการจัดโปรโมชัน เพื่อช่วย ขยายตลาดในยุคดิจิทัล
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “GI ไทย ก้าวไกลสู่ตลาดออนไลน์” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่สั่งการให้ยกระดับผู้ประกอบการสินค้า GI ไทย ให้มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ ที่เป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้สินค้า GI เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาดยุคดิจิทัลได้มากขึ้น
โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการเสริมองค์ความรู้และอัปสกิลด้านการตลาดสมัยใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ GI ไทย ทั้งการทำตลาดออนไลน์ การพัฒนาแบรนด์ การสื่อสารการตลาด การบริหารจัดการสินค้าและร้านค้าออนไลน์ ตลอดจนการผลิตคอนเทนต์ให้น่าสนใจ โดยมีผู้ประกอบการ GI เข้าร่วมอบรมและทำกิจกรรม Workshop ในรูปแบบ On-site จำนวน 32 ราย จาก 26 จังหวัด พร้อมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube : GI Thailand เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ GI และผู้สนใจทั่วประเทศสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอันจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า GI ไทย ขยายโอกาสทางการค้า และสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
นายวิโรจน์กล่าวเสริมว่า การอบรมครั้งนี้ อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้จริง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่เทคนิคการสร้างคอนเทนต์และทำคลิปให้น่าสนใจ การไลฟ์สดขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ การทำตลาดร่วมกับ Influencer กลยุทธ์การตั้งราคา การออกแบบโปรโมชันและแคมเปญการตลาด การบริหารจัดการคลังสินค้า การคำนวณกำไรและบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุน รวมถึงการสร้างรายได้ผ่าน Affiliate Marketing เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ GI ไทยในตลาดออนไลน์อย่างครบวงจร
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและธุรกิจดิจิทัล อาทิ อาจารย์ฬสนันท์ ภูนิธิพันธุ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ยนตรกิจ เกีย มอเตอร์ จำกัด และอาจารย์พิเศษด้านกลยุทธ์การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์สุมิตรา มาประสพ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดร.ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพการตลาดดิจิทัล อาจารย์นุชนาถ จันทราวุฒิกร ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมด้วยทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์อีกหลายท่าน มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 2 วันเต็ม
“กรมมุ่งหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับสินค้า GI ไทยสู่ตลาดดิจิทัลอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนของประเทศต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถรับฟังบรรยายย้อนหลัง พร้อมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้าน GI ได้ทาง Facebook และ YouTube : GI Thailand”นายวิโรจน์กล่าว