“ของถูก” อาจอยู่ได้ไม่นาน แต่ “ความอุ่นใจ” ทำให้คนยังเลือกเซเว่นฯ

ท่ามกลางสมรภูมิค้าปลีกที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดด้วย “สงครามราคา” หลายแบรนด์ต่างเร่งอัดโปรโมชั่นแรง หวังดึงกำลังซื้อผู้บริโภคในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ในวันที่คนไทยจำนวนมากกำลังเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอาจไม่ใช่เพียงแค่ “ของถูกชั่วคราว” หากแต่คือ “ความมั่นใจ” ว่ายังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่หนักจนเกินไป
นี่จึงกลายเป็นจุดตั้งต้นสำคัญของโครงการ “เซเว่น อีเลฟเว่นร่วมด้วยช่วยค่าครองชีพ” จาก CP ALL ผู้บริหาร 7-Eleven และเซเว่น เดลิเวอรี่ ที่ไม่ได้มองโปรโมชั่นเป็นเพียงเครื่องมือกระตุ้นยอดขายระยะสั้น แต่เลือกหยิบ “Insight เรื่องค่าครองชีพของคนไทย” มาเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารและการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้แนวคิด “เซเว่น อีเลฟเว่น เคียงคู่คนไทย” บริษัทได้ผนึกกำลังกับคู่ค้า ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันมากกว่า 3,000 รายการ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการใช้ชีวิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
จากข้อมูลในทุกๆ เดือน กลุ่ม “สินค้าช่วยค่าครองชีพ” ของเซเว่น อีเลฟเว่นจะถูกขยายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งจำนวนรายการและ SKU โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าจำเป็นในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นว่าเซเว่นฯ กำลังมองเรื่องค่าครองชีพเป็น “ภารกิจระยะยาว” มากกว่าการแข่งขันโปรโมชั่นระยะสั้น
สิ่งที่น่าสนใจ คือ เซเว่นฯ ไม่ได้เลือกทำโปรโมชั่นเฉพาะสินค้ากระแสหรือสินค้าฟุ่มเฟือย แต่โฟกัสไปที่ “สินค้าจำเป็น” ที่อยู่ในชีวิตจริงของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ เครื่องปรุง ผงซักฟอก แชมพู และของใช้ภายในบ้านที่ทุกครอบครัวต้องซื้อเข้าบ้านเป็นประจำในทุกเดือน
เพราะในโลกความจริงของผู้บริโภควันนี้ คำถามสำคัญอาจไม่ใช่ “ซื้ออะไรดี” แต่คือ “จะบริหารเงินอย่างไรให้พอถึงสิ้นเดือน”
เซเว่นฯ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทจาก “ร้านสะดวกซื้อ” ให้กลายเป็น “พื้นที่ช่วยบริหารค่าครองชีพใกล้บ้าน” ผ่านการขยายโซน ALL GROCER’S สำหรับสินค้าของใช้ในบ้าน ทั้งสินค้าไซส์ใหญ่และแบบยกแพ็ก ในราคาที่คุ้มค่า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซื้อของเข้าบ้านได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และใกล้บ้านมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบกลไกส่งเสริมการขายที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมผู้บริโภคจริง เช่น การซื้อสินค้าจำเป็นครบ 500 บาท หรือ 1,000 บาท สามารถเลือกรับสินค้าจำเป็นฟรี อาทิ น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำมันพืช หรือข้าวสาร เพื่อช่วยลดต้นทุนในครัวเรือนโดยตรง
ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เซเว่นฯ ยังเดินหน้ารายการ Meal Deal ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกจับคู่เมนูได้ตามไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างความคุ้มค่าในทุกมื้อ ตั้งแต่มื้อหลักไปจนถึงของว่างระหว่างวัน
ขณะเดียวกัน ยังต่อยอดไปสู่ “คุณภาพชีวิต” ผ่านแคมเปญด้านสุขภาพอย่าง “เทศกาลดื่มนม 2026” ที่ไม่ได้สื่อสารเพียงเรื่องโปรโมชั่น แต่พยายามสร้างความรู้เรื่องโภชนาการให้กับผู้บริโภคทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิด “นมตอบโจทย์ทุกสไตล์” พร้อมกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเชื่อมโยงเรื่องสุขภาพเข้ากับชีวิตประจำวัน
อีกด้านหนึ่ง เซเว่นฯ ยังใช้เครือข่ายสาขาทั่วประเทศเป็นพื้นที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชน ผ่านโครงการ “ตลาดนัด 7-Eleven ไทยช่วยไทย” ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนเข้ามาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาขาเซเว่นฯ กว่า 65 สาขา ใน 7 ชุมชนทั่วประเทศ ตลอดช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2569
ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่า Brand Perception ที่เซเว่นฯ กำลังสร้าง ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่ “ร้านค้าปลีก” แต่กำลังขยายบทบาทไปสู่ “โครงสร้างเศรษฐกิจใกล้บ้าน” ที่เชื่อมโยงทั้งผู้บริโภค คู่ค้า และชุมชนเข้าด้วยกัน
อีกหนึ่งจุดสำคัญ คือภาพของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่เปิดไฟอยู่ใกล้บ้านตลอด 24 ชั่วโมง จึงไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของ “ความสะดวก” อีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นสัญลักษณ์ของ “ความอุ่นใจ” ในวันที่ผู้คนต้องเผชิญความไม่แน่นอนรอบด้าน
นอกจากนี้ เซเว่นฯ ยังพยายามช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผ่านบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านด้วย 7Delivery และ All Online ที่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้สะดวกโดยไม่ต้องเสียค่าเดินทางเพิ่ม พร้อมโค้ดส่วนลดผ่าน 7App รวมถึงสิทธิประโยชน์จาก ALL Member ที่สามารถนำคะแนนมาแลกสินค้าฟรีได้อีกด้วย
ในอีกมิติหนึ่ง เซเว่นฯ ยังเชื่อมโยงเรื่อง “ค่าครองชีพ” เข้ากับ “คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” ผ่านการรณรงค์ให้ลูกค้านำถุงผ้าและแก้วส่วนตัวมาใช้แทนบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว พร้อมมอบคะแนนพิเศษให้สมาชิก ALL Member เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพราะในท้ายที่สุด การช่วยลดภาระของผู้คน อาจไม่ได้จบแค่เรื่อง “ราคาสินค้า” แต่รวมไปถึงการช่วยลดต้นทุนของสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยเช่นกัน
ในวันที่หลายแบรนด์กำลังแข่งขันกันด้วย “ราคา” 7-Eleven กำลังพยายามแข่งขันด้วย “ความเข้าใจชีวิตจริงของผู้คน”
และนั่นอาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้แบรนด์ยังคงเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยได้มากกว่าในฐานะร้านค้าปลีก แต่ในฐานะ “เพื่อนใกล้บ้าน” ที่พร้อมยืนเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์อย่างแท้จริง