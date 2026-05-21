"พิพัฒน์" หารือทูตจีนร่วมผลักดัน”รถไฟไทย-จีน แหลมฉบังเฟส 3” โชว์”แลนด์บริดจ์”หนุนขนส่งจากจีนสู่ทั่วโลก

"พิพัฒน์" หารือทูตจีน 2 ฝ่าย ยืนยันประสานพร้อมร่วมมือแก้ปัญหา ผลักดัน”รถไฟไทย-จีน แหลมฉบังเฟส 3 โชว์แลนด์บริดจ์ หนุนศักยภาพการขนส่งสินค้าจากจีนตอนใต้และลุ่มแม่น้ำโขงออกสู่ทั่วโลก มั่นใจไทยผงาดศูนย์กลางคมนาคมภูมิภาค
วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีร่วมกับ นายจาง เจี้ยนเว่ย (H.E. Zhang Jianwei) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และนายเจียง เวย (Mr. Jiang Wei) อัครราชทูต เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเดินหน้าความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างไทย-จีน โดยบรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างชื่นมื่น ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงเจตนารมณ์ที่ตรงกันในการร่วมมือแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้โครงการระดับประเทศเดินหน้าต่อไปได้
นายพิพัฒน์ กล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยว่า กระทรวงคมนาคมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้หารือกับฝ่ายจีน โดยไทยมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการสำคัญ โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา) ให้บรรลุผลสำเร็จ ตลอดจนความร่วมมือในโครงการฯ ระยะที่ 2 (นครราชสีมา-หนองคาย) และการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว หนองคาย - เวียงจันทน์ แห่งที่ 2 เพื่อให้การดำเนินงานเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น
ด้านเอกอัครราชทูต จาง เจี้ยนเว่ย และผู้แทนฝ่ายจีน ได้กล่าวแสดงความยินดีและยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มที่ ผ่านกลไกการทำงานของคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน (JC) เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมระบุว่า เชื่อมั่นไทยสามารถเป็นฮับภูมิภาคได้ โดยจีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับไทย ไม่เพียงแต่โครงการรถไฟความเร็วสูง แต่ยังรวมถึง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งมีบริษัทจากประเทศจีนเข้าร่วมดำเนินการ โดยทางจีนมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า หากเมกะโปรเจกต์เหล่านี้เสร็จสมบูรณ์ จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่ง ที่สำคัญในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอน
อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด เอกอัครราชทูตได้เสนอให้กระทรวงคมนาคมเพิ่มการกำกับดูแลและติดตามการทำงานของโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการประสานงานและทำความเข้าใจกับกลุ่มบริษัทจีน ฯที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและตรงตามเป้าหมายของรัฐบาลไทย
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึง โครงการแลนด์บริดจ์ (Landbridge) ซึ่งจะเป็นเส้นทางเดินเรือสายใหม่ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าจากจีนตอนใต้และลุ่มแม่น้ำโขงออกสู่ทั่วโลก ซึ่งนายพิพัฒน์ ได้ยืนยันความพร้อมในการประสานงานที่ใกล้ชิดกับฝ่ายจีนในอนาคต เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม