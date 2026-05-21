“ศุภจี”เร่งหน่วยงานสรุปประเด็นเจรจา ART ก่อนสหรัฐฯ ประกาศผลไต่สวน ม.301

“ศุภจี”ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐอเมริกา กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสรุปประเด็นที่ยังมีข้อติดขัดภายใต้การเจรจาตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐฯ (ART) ให้มีข้อสรุปโดยเร็ว และปิดดีลกับสหรัฐฯ ก่อนที่จะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา 301
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 1/2569 ร่วมกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ผู้แทนการค้าไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทางการเจรจาในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นที่ยังมีข้อติดขัดภายใต้ความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐฯ (Agreement on Reciprocal Trade: ART) โดยขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันหาทางออกและข้อเสนอที่สร้างสรรค์ที่จะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและสหรัฐฯ ภายใต้ความตกลงดังกล่าว
“ได้ย้ำว่า ความสำคัญของกรอบเวลาที่ไทยควรจะเร่งดำเนินการ คือ จะต้องมีข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ โดยเร็ว โดยเฉพาะก่อนการประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา 301 เพื่อสร้างความแน่นอนในเรื่องอัตราภาษีและส่งเสริมบรรยากาศทางการค้าและการลงทุนที่ดีระหว่างไทยและสหรัฐฯ”
นางศุภจีกล่าวว่า ในช่วงที่ตนได้พบหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ณ กรุงวอชิงตัน DC ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค.2569 ฝ่ายสหรัฐฯ ได้แสดงท่าทีชัดเจนต้องการให้ไทยเร่งสรุปผลการเจรจาความตกลง ART และได้ขอบคุณที่ไทยได้แสดงความจริงใจเพื่อปรับสมดุลทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อทิศทางการพิจารณามาตรา 301 ที่สหรัฐฯ กำลังเปิดไต่สวนประเทศต่าง ๆ รวมถึงไทย โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าจะต้องมีการเจรจาหารือทั้งในระดับนโยบายและระดับเทคนิคอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการดำเนินการผลักดันให้ความตกลง ART สำเร็จ เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหรัฐฯ โดยไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและต่อยอดความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ รวมทั้งการปรับสมดุลการค้า การส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพทั้งด้านพลังงาน และอาหารแปรรูป ซึ่งสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยที่ต้องการส่งเสริมความมั่นคงในด้านพลังงานและอาหาร ในขณะเดียวกัน ยังช่วยเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับสหรัฐฯ ด้วย
ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐอเมริก เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2569 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐฯ ปกป้องสิทธิประโยชน์ประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศ