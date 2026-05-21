“ศุภจี”บินถกรัฐมนตรีการค้าเอเปก ร่วมมือขับเคลื่อนการค้า รับมือความท้าทาย

“ศุภจี”บินถกรัฐมนตรีการค้าเอเปก เมืองซูโจว 22-23 พ.ค.69 ขับเคลื่อน 3 ประเด็นสำคัญ ส่งเสริมการค้า ร่วมมือการค้าที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจ พร้อมหารือการค้าที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแล AI เสริมศักยภาพ MSME เศรษฐกิจดิจิทัล เผยมีเวทีรัฐมนตรีกินข้าวกับภาคเอกชนจีนด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและสีเขียวด้วย
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก (APEC Ministers Responsible for Trade: MRT) ประจำปี 2569 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกปีนี้ ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค.2569 ณ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ภายใต้หัวข้อหลัก “เสริมสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกัน” หรือ “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together”
โดยการประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายขับเคลื่อน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ Openness การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง โปร่งใส และสามารถคาดการณ์ได้ ทั้งในระดับภูมิภาคและพหุภาคี Innovation การสร้างกลไกความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ Cooperation การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิก เพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน
นางศุภจีกล่าวว่า ในช่วงการประชุม APEC MRT จะมีการหารือแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนากรอบกำกับดูแล AI ที่สามารถเชื่อมโยงและนำไปใช้ได้จริง ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาและ MSME เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยไทยจะแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าที่เปิดกว้าง ยั่งยืน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ รวมถึงนำเสนอความมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติ และสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่น่าเชื่อถือ
ขณะเดียวกัน จะมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันของระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของเขตเศรษฐกิจเอเปกและภาคธุรกิจของจีน ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักธุรกิจจีนด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสีเขียวด้วย
นอกจากนี้ ไทยจะใช้โอกาสในช่วงการประชุม APEC MRT หารือทวิภาคีกับเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสิงคโปร์ เพื่อผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน พร้อมยืนยันบทบาทของไทยในการสนับสนุนระบบการค้าที่เปิดกว้างและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยไทยมุ่งส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การค้าที่ยั่งยืน และการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปก
เอเปกหรือกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยปี 2568 การค้าของไทยกับกลุ่มเศรษฐกิจเอเปกมีมูลค่า 494,646.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนถึง 72.24% ของการค้ารวมของไทย โดยไทยส่งออกไปยังเอเปกมูลค่า 237,581.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากเอเปกมูลค่า 257,064.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ