เจาะเหตุผลทำไม “เซ็นทรัลพัฒนา” ต้องผุดศูนย์การค้าที่ 2 ในขอนแก่น

ผู้จัดการรายวัน 360 - เปิดแล้ววานนี้ เซ็นทรัลขอนแก่น แคมปัส หลังจากที่ ซีพีเอ็น ทุ่มงบ 2,700 ล้านบาทพัฒนา ศูนย์การค้าลำดับที่ 45 และเป็นแห่งที่ 2 ในจังหวัดขอนแก่น ชูต้นแบบศูนย์การค้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังความคิดแบบคนรุ่นใหม่ ในคอนเซ็ปต์ “สุขถึงแก่น” และครั้งแรกในอีสาน คอนโดมิเนียม PHYLL KHONKAEN พร้อม GO! Hotel และ Indoor Garden
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ‘A Future-Led Ecosystem’ ในการสร้างย่าน สร้างเมือง และสร้างอนาคต จึงเห็นการขยายโครงการมากกว่า 1 แห่งในหัวเมืองศักยภาพสูงอย่าง เชียงใหม่ ชลบุรี นครปฐม สุราษฎร์ธานี และนนทบุรี ซึ่งล้วนมีศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ กำลังซื้อ และการขยายตัวของเมือง
ล่าสุดคือ การลงทุน 2,700 ล้านบาท สร้าง เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส พื้นที่ 30ไร่ พื้นที่รวม (GBA) 62,000 ตร.ม.ประกอบด้วย ศูนย์การค้าฯ ครบครันด้วย 200 แบรนด์ดัง, ครั้งแรกในอีสาน คอนโดมิเนียม PHYLL KHONKAEN, GO! Hotel และ Indoor Garden พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร พร้อมด้วย Co-Working Space และ Pet-Friendly Zone ขอนแก่นถือเป็นจังหวัดแรกของภาคอีสานที่มีศูนย์การค้าเซ็นทรัล 2 แห่ง สะท้อนบทบาทของเมืองในฐานะ Regional Hub สำคัญในหลายมิติ หลังจาก 16 ปีที่แล้วสร้าง ‘เซ็นทรัล ขอนแก่น’ กลายเป็น Complete Retail และ Gateway สำคัญของเมือง
ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางสำคัญของภาคอีสาน ทั้ง Medical Hub ด้วยโรงพยาบาลชั้นนำ 31 แห่ง ล่าสุด รพ. ศรีนครินทร์ ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของโลกปี 2026, ด้าน Education Hub ในฐานะเมืองแห่งการเรียนรู้โดย UNESCO ด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่ง โดยมี ม.ขอนแก่น เป็นอันดับ 1 ของอีสานและ อันดับ 5 ของประเทศด้านงานวิจัย พร้อมโรงเรียน 48 แห่ง และโรงเรียนนานาชาติ 9 แห่ง, ด้าน Creative City เป็นเมืองคอนเสิร์ตและมิวสิคเฟส อีกทั้ง MICE City ที่รองรับการประชุมตลอดปี ทำให้ขอนแก่น ติด Top 4 ของประเทศ เมือง MICE ในปี 2025
ล่าสุดกับเป้าหมายการเป็น Eco-City ในขณะเดียวกัน ด้าน Infrastructure ที่โตต่อเนื่อง โดยเฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ที่รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 5 ล้านคน/ปี โดยปี 2568 ที่ผ่านมา มีผู้โดยสารเดินทางกว่า 1.7 ล้านคน สูงเป็นอันดับ 2 ในอีสาน นอกจากนี้ ยังมีรถไฟรางเบา รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และเป็น Logistics Gateway เชื่อมลาว เวียดนาม และพม่า
ขอนแก่น มีจำนวนประชากรกว่า 1.8 ล้านคน สูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศ จากข้อมูลสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยว่า ปี 2567 ขอนแก่นมี GPP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด) 238,727 ล้านบาท และ GPP Per Capita (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว) 140,255 บาท สูงเป็นอันดับ 2 ของภาคอีสาน โดยมีประชากรรุ่นใหม่ (GenY & Z) กว่า 760,000 คน หรือคิดเป็น 42% ของประชากรทั้งหมด(ไม่รวมประชากรแฝง) ทำให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วย Young energy, ความคิดสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจที่โตต่อเนื่อง
“วันนี้ เรากำลังพัฒนาย่านนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น ผ่านการพัฒนา ‘เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส’ ให้เป็น ‘Living Room’ แห่งใหม่ของเมือง และสร้าง ‘Campus District’ ที่รองรับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในทุกช่วงเวลา ซึ่งศูนย์ฯ นี้มีคาแรกเตอร์เฉพาะตัว ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในย่าน Education & Creativity ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เชื่อม Creative Neighborhood อย่าง TCDC และ Columbo Craft Village รองรับกลุ่มวัยทำงาน บุคลากรทางการแพทย์ และนักเรียน-นักศึกษา โดยมีประชากรใน Catchment Area กว่า 56,000 คน” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว
นางสาวจุฑาธรรม จิราธิวัฒน์ Head of Business & Design Development บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า งานดีไซน์ศูนย์ฯนี้ สะท้อนตัวตนเมืองผ่านแนวคิด “แก่น of ขอนแก่น” ดึง 3 อัตลักษณ์ “แคน–แก่น–คูน” ถ่ายทอดในมุมมองร่วมสมัย และเป็นศูนย์ฯ แรกของเซ็นทรัลพัฒนา ที่ใช้ ‘สัจจะวัสดุ’ ในการตกแต่งเพื่อเผยผิวสัมผัสแท้ เน้นความเรียบง่ายแต่ทรงพลัง โดยมีคนรุ่นใหม่ เป็น ‘แก่น’ ของแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ภายในศูนย์ฯ แบ่งเป็น 2 โซนไฮไลต์ คือ 1) Campus Court ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องดนตรี “แคน” ตีความใหม่ผ่านการเรียงต่อรูปทรง พร้อมถ่ายทอดความพริ้วไหวของเสียง ออกมาเป็นรูปทรงของ Void สร้างมิติใหม่ให้พื้นที่ และ “แก่น” แรงบันดาลใจจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแคนแก่นคูน ดีไซน์เป็นผัง รูปทรง และ Pattern บนงานสถาปัตยกรรม โซนนี้ประกอบด้วยแบรนด์ชั้นนำ และเป็นพื้นที่ Student Gallery & Creative Platform, Craft Market 2) Campus Garden แรงบันดาลใจจาก “ดอกคูน” สะท้อนพลังเมืองที่โตไม่หยุดนิ่ง เรานำรูปทรงและความพลิ้วไหวของกลีบดอกคูน มาตีความเป็น curve ของสถาปัตยกรรม ผสาน Skylight ที่เปิดรับแสงธรรมชาติ เชื่อมพื้นที่ภายนอก-ใน อย่าง Seamless และโซนนี้มี Indoor Garden ใหญ่ที่สุดในจังหวัด พร้อม Free co-working space และ Pop-up Walking street”
นายกรี เดชชัย President, Residence Business บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ขอนแก่น กำลังก้าวสู่การเป็น New Growth Market ศักยภาพสูง พร้อมรองรับการอยู่อาศัยและการลงทุนเพื่อใช้ชีวิตคุณภาพในระยะยาว เราเห็นสัญญาณการเติบโตที่ชัดเจน โดยเฉพาะโครงการคุณภาพที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาใช้ชีวิตและทำงานอย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ คือราคาที่ดินในขอนแก่นอยู่ในระดับ Upside Potential เมื่อเทียบกับเมืองท่องเที่ยวหรือเมืองเศรษฐกิจหลักอื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยว่า มูลค่าตลาดคอนโดฯ ในขอนแก่น ปี 2568 มีมูลค่า 5,575 ล้านบาท เติบโตถึง 150% จากปี 2565 ใช้ระยะเวลาเพียง 3 ปี โดยเฉพาะย่านแคมปัส ที่เป็นทำเลศักยภาพ รายล้อมด้วย Real Demand จากหลายกลุ่ม เป็น Live-Work-Learn Zone ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของขอนแก่น
“เราจึงพัฒนา PHYLL KHONKAEN เป็นคอนโดมิเนียมติดศูนย์การค้าฯ สูง 33 ชั้น จำนวน 583 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท โดยคอนโดมิเนียม PHYLL เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายทำเลศักยภาพ เช่น กรุงเทพฯ กระบี่ และภูเก็ต รวมถึงนครปฐมที่กำลังจะเปิดตัวในปีนี้”
นายภูมิ จิราธิวัฒน์ Head of Hotel Business บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “GO! Hotel เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส เป็นโรงแรมแบรนด์ใหม่แห่งแรกในภาคอีสาน และเป็นสาขาที่ 6 ของแบรนด์ GO! Hotel ปัจจุบัน GO! Hotel เปิดให้บริการแล้ว 5 สาขา ได้แก่ บ่อวิน บ้านฉาง ศรีราชา ชลบุรี และสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โดยในปี 2026 เตรียมเปิดเพิ่มอีก 5 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส, นครสวรรค์, เชียงราย, เชียงใหม่ และอยุธยา พร้อมแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในหัวเมืองเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ โดย GO! Hotel เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส เป็นโรงแรมสูง 6 ชั้น จำนวน 75 ห้อง รองรับ Pet-Friendly ถูกวางให้เป็น Flagship Hotel ของแบรนด์ เพื่อรองรับทั้งนักเดินทางชาวไทยและต่างชาติในอนาคต”
รวมไฮไลต์ #สุขถึงแก่น ที่เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส 200 แบรนด์ดังตอบโจทย์คนรุ่นใหม่: ครั้งแรกในขอนแก่น Shabu Baru Mini ชาบู–สุกี้ยากี้สไตล์ญี่ปุ่นหม้อเดี่ยว, The Steak & More, Pasta Ama, คำแพง, Jetts Fitness 24 ชม., โรงภาพยนตร์ Kids cinema จาก Major Cineplex, SUNNIES ไลฟ์สไตล์ไอเทมสุดฮิตของคนรุ่นใหม่กับกระบอกน้ำ Customizable เป็นต้น, แบรนด์เครือเซ็นทรัล: Tops, Supersports, Power Buy, B2S, Auto1, แบรนด์ฮิต: Adidas Kids, Anta, Journal, Bonchon, Pepper Lunch, NOSE TEA, KOI Thé, Naisnow, Potato Corner, GAGA, One To Two เป็นต้น, แบรนด์ฮิปเจาะกลุ่ม New Gen: Daddy & The Muscle เสื้อผ้าสไตล์วินเทจป็อบ, Wacky Willy สตรีทแฟชั่นเกาหลีชื่อดัง, Matchbox และ Freak มัลติแบรนด์สตรีทแฟชั่น และ KIS มัลติแบรนด์ Beauty Store ในเครือเซ็นทรัลรีเทล และ Local แบรนด์ดัง: รวมร้านคาเฟ่และเบเกอรี่จาก From Scratch, Kin Matcha, Matchong Matcha, Sei Scoop, Trinity และ Long Pizza พิซซ่าโฮมเมด
ปัจจุบันกลุ่มเซ็นทรัลมีธุรกิจในภาคอีสานกว่า 133 แห่ง และในขอนแก่น 37 แห่ง ครอบคลุมศูนย์การค้าฯ,ห้างฯ, OfficeMate, Power Buy, Tops, Supersports, B2S, ไทวัสดุ, Auto1, โรงแรม Centara