กรมธุรกิจพลังงานผนึกผู้ค้าน้ำมัน-ค่ายรถยนต์ การันตีดีเซลบี 20-เร่งขยายปั๊มขายแตะ 1 พันแห่งใน ก.ค.นี้

กรมธุรกิจพลังงานผนึกกำลังผู้ค้าน้ำมันและค่ายยานยนต์ การันตีน้ำมันดีเซลบี 20 ใช่กับรถยนต์ได้ถึง 1,135 รุ่น ขณะที่ผู้ค้าน้ำมันเร่งขยายปั๊มจำหน่ายดีเซลบี 20 เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1 พันแห่งภายใน ก.ค.นี้ ชี้หากไทยใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเป็น 6.9 ล้านลิตร/วัน ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบเป็นมูลค่า 7.2 หมื่นล้านบาท
วันนี้ (20 พ.ค. 2569) กรมธุรกิจพลังงาน พร้อมด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ และบริษัทผู้ค้าน้ำมันผู้จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ผนึกกำลังประกาศความพร้อม ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 โดยมุ่งเป้าในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ามกลางวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันโลก โดยมี นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) นายอดิศักดิ์ ชูสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ร่วมงาน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กรุงเทพฯ
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในการจัดหาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันดิบ จึงเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล (บี 100) เพิ่มขึ้นเป็นน้ำมันดีเซลบี 20 ซึ่งมีสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลสูงถึงร้อยละ 20 ซึ่งมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับจากทั้งอุตสาหกรรมน้ำมันและยานยนต์ โดยมีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลธรรมดาถึงลิตรละ 7 บาท ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานภายในประทศ โดยช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ และลดการปล่อยฝุ่นละออง รวมถึงฝุ่น PM 2.5
ด้านรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า จากการพยากรณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าในปี 2569 ประเทศไทยจะมีผลผลิตปาล์มน้ำมันรวมประมาณ 21.87 ล้านตันต่อปี คิดเป็นปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ประมาณ 3.94 ล้านตันต่อปี ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศสำหรับภาคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 1.25 ล้านตันต่อปี สำหรับการส่งออกประมาณ 1.20 ล้านตันต่อปี ส่งผลให้ยังมีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือที่สามารถนำไปใช้ในภาคพลังงานได้ประมาณ 1.49 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ หากมีการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลบี 20 ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลทั้งหมด จะส่งผลให้มีการใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาคพลังงานรวมประมาณ 1.23 ล้านตันต่อปี อยู่ในระดับสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่คาดการณ์ไว้ สะท้อนให้เห็นว่าไทยมีผลผลิตปาล์มน้ำมันเพียงพอรองรับการผลิตไบโอดีเซลเพื่อผสมเป็นน้ำมันดีเซลบี 20
นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ผลิตรถยนต์ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ได้แก่ โตโยต้า, อีซูซุ, มาสด้า, มิตซูบิชิ, ฟอร์ด, นิสสัน, เอ็มจี, ฮีโน่, ฮุนได, สแกนเนีย, เกรท วอลล์ มอเตอร์, ยูดี ทรัคส์, วอลโล่ ทรัคส์, เอ็ม เอ เอ็น และ เชฟโรเลต ซึ่งรวมจำนวนรถยนต์ทั้งหมด 1,135 รุ่น ได้ยืนยันว่าสามารถรองรับการใช้น้ำมันดีเซลบี 20 ได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของรถ และผู้ใช้รถยังคงได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า กลุ่มผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ภายใต้แบรนด์ใหญ่ทั้ง 8 แบรนด์ ได้ขยายเครือข่ายสถานีบริการที่จำหน่ายน้ำมันดีเซลบี 20 แล้วกว่า 600 สถานีทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางเชื่อมต่อสำคัญ เพื่อรองรับการใช้งานของภาคขนส่งและผู้ประกอบการ อย่างต่อเนื่อง และภายในเดือนพฤษภาคมนี้มีเป้าหมายขยายสถานีบริการน้ำมันดีเซลบี 20 เพิ่มเป็นกว่า 1,000 สถานี เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงพลังงานทางเลือกได้อย่างสะดวกและมั่นใจมากยิ่งขึ้น
ภายในสิ้นปีนี้ OR วางเป้าหมายขยายการจำหน่ายดีเซลบี 20 ในปั๊มน้ำมัน PTT station เพิ่มขึ้นเป็น 800 สถานีจากปัจจุบันอยู่ที่ 246 สถานี
นายสุชาติกล่าวว่า หากมีการขยายการใช้ไบโอดีเซล (บี 100) เพิ่มขึ้นจาก 3 ล้านลิตรต่อวันขยับเพิ่มเป็น 6.9 ล้านลิตรต่อวัน จะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศจากการลดนำเข้าน้ำมันดิบได้ปีละ 72,000 ล้านบาท
สำหรับกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ภายใต้แบรนด์ใหญ่ของประเทศ ทั้ง 8 แบรนด์ ได้แก่ พีทีที สเตชั่น (PTT) บางจาก (BANGCHAK) พีที (PT) เชลล์ (SHELL) คาลเท็กซ์ (CALTEX) ซัสโก้ (SUSCO) ไซโนเปค ซัสโก้ (SINOPEC SUSCO) และ พี.ซี.สยามปิโตรเลียม (PC Siam Petroleum) ได้ยืนยันว่าภาคเอกชนและกลุ่มผู้ค้าน้ำมันมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการจำหน่ายดีเซล บี 20 ผ่านปั๊มน้ำมัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน