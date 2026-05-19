“พาณิชย์” ถกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังส่งเสริม IP สินค้า GI

กรมทรัพย์สินทางปัญญาถกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังส่งเสริมและพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ยกระดับการสื่อสารสินค้า GI เพื่อให้เข้าถึงและตรงใจผู้บริโภค และร่วมมือในการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญามาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการของไทย และการพัฒนาแนวทางความร่วมมือด้านการตลาดและการสื่อสารให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
ทั้งนี้ สองฝ่ายได้สะท้อนมุมมองต่อบทบาทและความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในการพัฒนาแบรนด์ การต่อยอดผลงานสร้างสรรค์ ตลอดจนการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะประเด็นการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สะท้อนอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และคุณภาพเฉพาะถิ่นของสินค้าไทย โดยต่างเห็นพ้องว่ายังมีโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดได้อีกหลายมิติ
นอกจากนี้ ได้หารือแนวทางการส่งเสริมสินค้า GI ไทยร่วมกันใน 2 แนวทางสำคัญ ได้แก่ การนำโจทย์และกรณีศึกษาด้าน GI มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและโครงงานของนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวคิดด้านการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยมุมมองสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งจะช่วยให้สินค้า GI ไทยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางและทันสมัยมากยิ่งขึ้น และอีกแนวทาง คือ การร่วมกันจัดอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ GI เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารและการตลาดของสินค้า ให้สามารถเข้าถึงและตรงใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านภาพลักษณ์ การเล่าเรื่อง และการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
ขณะเดียวกัน ยังมีแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา และโครงการเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการ SME นักการตลาด นักสร้างสรรค์ และภาคธุรกิจรุ่นใหม่ ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับความเชี่ยวชาญและเครือข่ายด้านการตลาดของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้สินค้าไทย
“ความร่วมมือระหว่างกรม และสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้ากับการตลาดสมัยใหม่ เพื่อร่วมกันยกระดับมูลค่าสินค้าไทยและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา” นางอรมนกล่าว