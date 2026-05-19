ดีเดย์ 1 ก.ค. 69 กรมพัฒน์งดรับจดบริษัทแบบ Walk in ใช้ออนไลน์ช่องทางเดียว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขออนุญาตประชาชนและภาคธุรกิจยุติการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในรูปแบบ Walk in ให้ใช้ช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ DBD Biz Regist เพียงช่องทางเดียวทั่วประเทศ ดีเดย์ 1 ก.ค. 69
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมขออนุญาตประชาชนและภาคธุรกิจยุติการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในรูปแบบ Walk in (กระดาษ) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดรับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชน ผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการจดทะเบียนผ่านระบบ DBD Biz Regist เพียงช่องทางเดียว ช่วยให้ภาคธุรกิจประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานกรม หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และลดการติดต่อแบบเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับภาคธุรกิจและประชาชนที่มาขอรับบริการ ที่อาจเป็นสาเหตุหลักนำมาซึ่งการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ
ระบบ DBD Biz Regist เป็น Key Driver สำคัญในการยกระดับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้แก่ระบบเศรษฐกิจของไทย มีการนำระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอย่างไร้รอยต่อ ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการปลอมแปลงเอกสาร หรือการแอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่น ทำให้ทุกขั้นตอนของการจดทะเบียนธุรกิจผ่านระบบ DBD Biz Regist มีมาตรฐาน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้จริง
โดยระบบ DBD Biz Regist เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอ ตรวจสอบสถานะ และรับเอกสารสำคัญทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ อีกทั้งยังหมดห่วงเรื่องการใช้งาน เพราะกรมได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนการใช้งานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้มีความราบรื่น ไร้รอยต่อ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคธุรกิจและประชาชน
ก่อนหน้านี้ กรมพยายามให้บริการผ่านระบบออนไลน์ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ให้มีความสะดวก โดยเฉพาะให้มีความรวดเร็ว ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการยื่นแบบระบบ Waik In (กระดาษ) ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยสถิติผู้ใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ (DBD Biz Regist) เดือน เม.ย.2569 สูงถึง 89.05% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. 2568 ที่มีสัดส่วน 68.15% และเฉพาะในส่วนของการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทใหม่ มีผู้ใช้บริการแตะ 94.59% เทียบกับเดือน ก.ย. 2568 ที่ 76.95% โดยตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่มีต่อระบบจดทะเบียนดิจิทัลของกรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบ DBD Biz Regist หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลหรือศึกษาการใช้งานระบบเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่าน Line Official Account : @DBD1570 และ Call Center 1570