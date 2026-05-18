“พิพัฒน์” เปิดกว้างรับเทคโนโลยีระดับโลก ดึง TCS ร่วมยกระดับ”ตั่วร่วม-AI จัดการขนส่งอัจฉริยะ

“พิพัฒน์” หารือ TCS เปิดกว้างรับฟังเทคโนโลยีระดับโลก ดึงร่วมยกระดับคมนาคมไทย นำ Data - AI ลุยตั๋วร่วมอิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโยงระบบราง – น้ำครบมิติ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับนายอนิรุธ มุกเคอจี หุ้นส่วนผู้จัดการและคณะผู้บริหารจาก บริษัท ทาทา คอนซัลแทนซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (TCS) เปิดกว้างรับฟังภาคเอกชนระดับโลก ดึงองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีอย่าง TCS บริษัทแม่จากประเทศอินเดียร่วมหารือเพื่อนำนวัตกรรมล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้ยกระดับระบบคมนาคมไทย ชูไฮไลต์สำคัญ ตั๋วร่วมอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงโครงข่าย ราง - น้ำ หวังลดต้นทุนโลจิสติกส์และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีนายรัชพงศ์ ชูแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเปิดรับคำแนะนำและเทคโนโลยีมาตรฐานสากลเพื่อนำมาผลักดันนโยบายสำคัญที่ส่งผลดีต่อประชาชนโดยตรง โดยในการหารือครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่ 3 โครงการ อาทิ เดินหน้าตั๋วร่วมอิเล็กทรอนิกส์ โดยผลักดันแพลตฟอร์มที่ให้ประชาชนสามารถใช้ ตั๋วเพียงใบเดียว ในการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะได้ทุกรูปแบบเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากในการพกตั๋วหลายใบ และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน
รวมถึง ยกระดับการเดินทางด้วย Data และ AI ในการเตรียมพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งอัจฉริยะ โดยนำข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยวิเคราะห์และวางแผนโครงข่ายคมนาคมให้มีความแม่นยำ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาคอขวดในการเดินทาง ทำให้ระบบขนส่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม บก – ราง - น้ำ เพื่อลดต้นทุนราคาสินค้า ผลักดันการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากถนนสู่ระบบรางและทางน้ำ ผ่านโครงการใหญ่ เช่น รถไฟทางคู่ โครงข่าย MR - MAP ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการ Landbridge ซึ่งการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศในระยะยาวจะส่งผลดีต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลงตามไปด้วย
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การเปิดรับฟังข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง TCS ถือเป็นก้าวสำคัญของกระทรวงคมนาคม ในการนำองค์ความรู้ระดับสากลมาพลิกโฉมการคมนาคมของไทย ให้ก้าวหน้า ทันสมัย และตอบโจทย์ความสะดวกของประชาชนคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม