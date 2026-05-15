กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยันบริการโปร่งใส ไร้สินบน หากมีทุจริต แจ้งถึงอธิบดีโดยตรง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง ไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบในทุกรูปแบบ กำชับทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนการ ลดช่องว่างที่จะนำไปสู่ความไม่โปร่งใส และเปิดช่องทางให้ร้องเรียนการทุจริตถึงอธิบดีได้โดยตรง พร้อมปรับกระบวนการทำงาน ไม่ให้ใช้ช่องทางส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ และเร่งเปิดให้บริการทางออนไลน์เต็มรูปแบบ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีภาคเอกชนมีผลการสำรวจว่ากรมมีการทุจริตเรียกรับเงินในการให้บริการ ว่า กรมให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบ โดยได้กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมเปิดรับความเห็นและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการพัฒนากระบวนการทำงานให้ปราศจากการทุจริตและตรวจสอบได้ รวมทั้งยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กร โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานภายในกรมทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน ลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่ความไม่โปร่งใส รวมทั้งกำชับบุคลากรทุกระดับของกรมให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ถูกต้อง โปร่งใส และยึดหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
ปัจจุบันได้มีการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตที่สามารถส่งข้อมูลถึงอธิบดีได้โดยตรง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 1.อีเมล dg.dip@ipthailand.go.th 2.เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th หัวข้อบริการ “แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่” 3.กล่องรับความคิดเห็นส่งตรงถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจร (IP One) ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถสะท้อนปัญหาหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยผู้แจ้งไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสได้ กรมจะคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับตามกระบวนการที่กำหนด เพื่อให้ผู้แจ้งสามารถให้ข้อเท็จจริงได้อย่างมั่นใจ
ทั้งนี้ ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภายในกรมเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะส่วนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและผู้ประกอบการ รวมทั้งกำหนดมาตรการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานข้อร้องเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ ได้มีการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงเรื่องจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการเพิ่มมาตรการตรวจสอบภายในอย่างเข้มงวด และหากตรวจพบการกระทำผิด จะดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้น
ขณะเดียวกัน ได้เร่งเดินหน้าทบทวนขั้นตอนการให้บริการทั้งกระบวนงาน โดยกำหนดแนวทางการติดต่อประสานงานกับประชาชนที่อยู่ในกระบวนการขอจดทะเบียน จะไม่ใช้ช่องทางส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ แต่ดำเนินการผ่านระบบที่ตรวจสอบได้ อาทิ การให้คำปรึกษาประชาชนผ่านระบบ Tele-Consulting ซึ่งมีการบันทึกภาพ เสียงการสนทนา การส่งเสริมให้ประชาชนรับบริการของกรมผ่านช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบ ทั้งการยื่นคำขอจดทะเบียนและติดตามสถานะคำขอผ่านระบบ e-Filing การชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-Payment เป็นต้น เพื่อลดการติดต่อแบบเผชิญหน้า และเพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการให้บริการ รวมถึงปรับปรุงคู่มือและขั้นตอนการให้บริการให้มีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้อย่างชัดเจน
“กรมเปิดช่องทางให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ผ่านการประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการ การแจ้งข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรม เพื่อร่วมกันตรวจสอบและสร้างระบบการให้บริการปราศจากการทุจริต และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยกรมยืนยันว่าจะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการเป็นสำคัญ พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในระยะยาว”นางอรมนกล่าว