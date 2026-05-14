TOA จับมือ CPN ผสานพลังผู้นำองค์กรยั่งยืน เดินหน้า Better Futures Project 2026 ปีที่ 5 ขับเคลื่อนโครงการเยาวชนด้าน SDGs สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมยั่งยืน
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำอุตสาหกรรมสีอันดับ 1 ของประเทศไทย รวมถึงธุรกิจเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง วัสดุปกป้องพื้นผิว และวัสดุก่อสร้างรักษ์โลก ตอกย้ำผู้นำพันธกิจด้านความยั่งยืน จับมือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เปิดตัวโครงการ “Better Futures Project 2026: อนาคตใกล้ฉัน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมผนึกกำลัง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำ เพื่อร่วมขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เยาวชนไทยทั่วประเทศ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน การบัญชี และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน รวมถึง นางสาวอุทัยวรรณ อนุจิตนุกูล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ CPN ร่วมตอกย้ำวิสัยทัศน์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Center of Life” หรือการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตและชุมชน
ด้าน นางสาวสุนทรี อภิชิต ผู้อำนวยการสายงานโครงการ TOA เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทสำคัญของ TOA ในการขับเคลื่อน Sustainability Partnership ร่วมกับ CPN อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่คำนึงถึงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โดยเฉพาะการสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีความรู้และทักษะด้านความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ
นอกจากนี้ TOA ยังร่วมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ เยาวชนผ่านนวัตกรรมสีปลอดภัยสูงสุด “SuperShield Organic Care” สีไม่มีกลิ่นที่ใช้ส่วนผสมจากพืชทดแทนวัตถุดิบจากปิโตรเลียม ผ่านการรับรองมาตรฐาน BioPreferred จาก USDA สหรัฐอเมริกา เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ช่วยลดการใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อทุกคนในบ้าน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมต่อยอดสู่กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งโครงงานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา การพัฒนาเป็น Clip Creator สำหรับนักเรียนมัธยมต้น ตลอดจนการสร้าง Scalable Solutions และแคมเปญสร้างผลกระทบจริงสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย อาชีวศึกษา และนักศึกษา
โครงการดังกล่าวดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน รวมถึงทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมอย่าง Change Lab และ WE Tech Consulting โดยมุ่งสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างรับผิดชอบ ส่งเสริมธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมในปี 2569 จะจัดในรูปแบบ Roadshow ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมรอบตัดสินระดับประเทศ โดย TOA และ CPN จะร่วมดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 เดือน
ปัจจุบัน TOA เดินหน้าสู่การเป็น “Total Solution for Living” เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งอนาคต ควบคู่การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี 2050 ผ่านกลยุทธ์ “7 Green Mission” ที่นำไปปรับใช้จริงในทุกมิติขององค์กร โดย TOA ยังได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับรองมาตรฐานฉลาก EPD และเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ได้รับฉลากลดโลกร้อน (CFR) มากที่สุดในประเทศไทย สะท้อนความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ Scope 2 ได้ถึง 22.6% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2564