“พิพัฒน์”พร้อมคุยทุกฝ่ายเคลียร์ปมทางด่วน “Double Deck”ก่อนชงครม.คาดสรุปใน 2-3 เดือนนี้

สหภาพฯกทพ. ยื่น”คมนาคม”ทบทวนทางด่วน 2 ชั้น “Double Deck” พระราม 9-งามวงศ์วาน หวั่นไม่คุ้ม-ประชาชนถูกเวนคืน “พิพัฒน์”พร้อมคุยทุกฝ่ายก่อนชง ครม.ต้องเคลียร์”คุ้มค่า-ปลอดภัย-ลดรถติดได้จริง?” คาดจบใน 2-3 เดือนนี้ชัดเจน
วันที่ 14 พ.ค. 2569 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สร.กทพ.) นำโดยนายบัณฑิต พรึงลำภู ในฐานะประธานสหภาพฯ ยื่นหนังสือถึงนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสที่ มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ กทพ. โดย ขอให้ทบทวนการขยายสัมปทานโครงการระบบทางด่วนชั้นที่ 2 (Double Deck) บนทางพิเศษศรีรัช ช่วงพระราม 9-งามวงศ์วาน
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและรมว.คมนาคมกล่าวว่า ขณะนี้ โครงการทางด่วนชั้นที่ 2 (Double Deck) อยู่ระหว่างนำเสนอรายละเอียดข้อมูลเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนการร่วมลงทุน ซึ่งก่อนที่จะเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้น จะต้องมีความชัดเจนว่าโครงการนี้คุ้มค่าหรือไม่ แก้ปัญหารถติดได้กี่เปอร์เซ็นต์ ประชาชนได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการดูแลอย่างไร
กรณีสหภาพฯกทพ.มีข้อห่วงใย ทั้งเรื่องความคุ้มค่าการขยายสัมปทานให้เอกชน และผลกระทบต่อประชาชนใต้ทางด่วนโครงการก่อสร้าง “Double Deck” นั้น ยืนยันว่า รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนตัดสินใจแน่นอน โดยตนและปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ว่าการฯกทพ. จะเชิญผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง สหภาพฯ ประชาชน และเอกชน เข้าหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณาข้อมูลทุกด้านอย่างรอบคอบ คาดว่า เรื่องนี้จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ภายใน 2-3 เดือน
“นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ ผู้ว่าฯกทพ.เร่งทำวีดีโอ นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ“Double Deck” เพิ่มเติม ว่าสามารถช่วย กระจายปริมาณจราจรได้อย่างไร การลดเวลาการเดินทาง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ส่วนเอกชนนั้น จะมีการหารือในเรื่องรูปแบบและวิธีการก่อสร้าง ที่มีความปลอดภัยสูงสุด และหากจำเป็นผมอาจลงพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรง หรือเชิญผู้ได้รับผลกระทบเข้าหารือที่กระทรวงคมนาคม เพื่อหามาตรการเยียวยาและลดผลกระทบให้มากที่สุด”
นอกจากนี้การลงทุนทางด่วน 2ชั้น Double Deck จะมีการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 22 ปี 5 เดือนนั้น จะมีการปรับลดอัตราค่าผ่านทางทั้งระบบ ทางด่วนขั้น 1,ขั้นที่ 2 ต่อเชื่อมสายพระราม 9-งามวงศ์วานจากปัจจุบัน ต้องจ่ายค่าผ่านทางรวม 90 บาทเหลือ 50บาท ตลอดสายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
“เรื่องนี้ ต้องจับเข่าคุยทุกฝ่าย เพราะหากพบว่ามีประโยชน์ก็ไม่อยากให้ต้องชะลอเวลาออกไป แต่หากไม่มีประโยชน์ก็ต้องสรุปให้ชัดเจน จะได้ไม่ต้องพูดกันและตั้งความหวังไปเรื่อยๆ ต้องรีบสรุปว่าจะทำหรือไม่ทำ”นายพิพัฒน์กล่าว
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าฯกทพ. กล่าวว่า กทพ.รับนโยบายกระทรวงคมนาคม โดยจะเร่งชี้แจงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งสหภาพฯและประชาชนที่อยู่ใต้ทางด่วน ซึ่งในแง่ของประโยชน์ของโครงการ ที่ผ่านมากทพ.ได้ชี้แจงมาตลอดถึงผลการศึกษาโครงการทางด่วน Double Deck ว่าจะสามารถแก้ปัญหาจราจรบนทางด่วน ได้แน่นอน ในมุมมอง กทพ. เป็นโครงการที่น่าลงทุนเพื่อแก้ปัญหารถติด ขณะที่โครงการผ่านการพิจารณาของบอร์ดกทพ.ไปแล้วและอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ PPP อนุมัติก่อนนำเสนอครม.ต่อไป
ด้าน นายบัณฑิต พรึงลำภู ประธานสหภาพฯกทพ.กล่าวว่า สหภาพฯ กทพ.ไม่ได้คัดค้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ แต่ต้องการให้ทุกโครงการมีความชัดเจน โปร่งใส และคุ้มค่ากับการลงทุน รวมถึงไม่สร้างภาระระยะยาวต่อรัฐและประชาชน โดยเฉพาะความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากการลงทุน และประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจร เนื่องจากโครงการมีมูลค่าการลงทุนสูง และเกี่ยวข้องกับการบริหารสัมปทานทางพิเศษในระยะยาว จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
ต้องการให้มีการเปิดเผยรายละเอียดการศึกษาผลกระทบและผลตอบแทนโครงการอย่างครบถ้วน อาทิ โครงการจะช่วยลดปริมาณรถติดได้จริงกี่เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาการเดินทางจะลดลงมากน้อยเพียงใด รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างและผู้ใช้ทาง โดยพยว่า มีประชาชนประมาณ 200-300 ราย ที่อาจได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางและการก่อสร้าง จึงต้องการให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน พร้อมจัดทำมาตรการเยียวยาและลดผลกระทบอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเรื่องการขยายระยะเวลาสัมปทาน หากรัฐเลือกใช้แนวทางแลกกับการลงทุนโครงการ Double Deck โดยเห็นว่า ต้องมีความชัดเจนว่าการขยายสัมปทานจะเกิดขึ้นในรูปแบบใด ระยะเวลาเท่าใด และประชาชนจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่