DITP จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยที่กวางโจว-คุนหมิง ฟันยอดกว่า 220 ล้าน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยในตลาดจีน ประสบความสำเร็จตามเป้า ที่กวางโจว จัดจำหน่ายผลไม้ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ คาดยอดขายไม่ต่ำกว่า 218 ล้านบาท และที่คุนหมิงใช้เวทีโปรโมตตรา Thai SELECT ประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย คนแห่ชม ชิม ส่วนทุเรียนขายได้ทันที 9.48 แสนบาท
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า DITP ได้รับนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้เร่งขยายตลาดผลไม้ไทย เพื่อรองรับฤดูกาลผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาด จึงได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในจีน เร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ เพื่อกระตุ้นการบริโภค และกระตุ้นการส่งออกผลไม้ไทย โดยล่าสุดได้รับรายงานจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว และเมืองคุนหมิง ที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทย (Thai Fruits Golden Months) ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวจีนเป็นอย่างมาก ช่วยกระตุ้นยอดขายผลไม้ และคาดว่าจะมีการสั่งซื้อผลไม้จากไทยเพิ่มมากขึ้น
โดยการจัดกิจกรรมที่เมืองกวางโจว ได้จัดโครงการยกระดับการส่งออกผลไม้เข้าสู่ตลาดซัวเถา ภายใต้ธีม “Thailand : The Land of Tropical Fruits” ณ ถนนคนเดินเมืองซัวเถา ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ ฝ่ายเกษตร ณ นครกว่างโจว บริษัท Pagoda, บริษัท CP, และบริษัท Miniso โดยจัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้ไทย ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ควบคู่กับการไลฟ์สตรีมมิ่งร่วมกับบริษัท Pagoda ซึ่งเป็นบริษัทมีเครือข่ายร้านค้ากว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศจีน (23 เม.ย.-5 พ.ค.69) และบริษัท CP ได้เข้าร่วมกิจกรรมออฟไลน์ส่งเสริมการขายผลไม้ภายใต้แบรนด์ CP Fresh ในราคาพิเศษ รวมทั้งบริษัท Miniso ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย ผ่านตัวละคร IP “DunDun Chicken” ที่มียอดวิวมากกว่า 70 ล้านวิว ในธีม “น้องมะพร้าว DunDun” ซึ่งช่วยสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย และขยายการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นและครอบครัวผู้บริโภคชาวจีน
ทั้งนี้ ยังได้รับรายงานจากทูตพาณิชย์ว่าได้มีการต่อยอดการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไลฟ์สไตล์ โดยนำผลไม้ไทยไปจัดแสดงในกิจกรรมบนเรือล่องแม่น้ำจูเจียง เมืองกวางโจว ของบริษัท Miniso และยังมีการสำรวจตลาดในเมืองซัวเถา อาทิ ร้าน Pagoda สาขาซัวเถา และพบปะผู้บริหารและผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้ไทยในเมืองซัวเถา ณ ตลาดเยว่ตงเจียงหนาน เพื่อหารือแนวทางการขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้ไทยในพื้นที่ รับฟังข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ระบบกระจายสินค้า และแนวโน้มความต้องการของตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนส่งออกและการพัฒนากลยุทธ์ตลาดของผู้ประกอบการไทยในระยะต่อไป
“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ทั้งจากผู้เข้าร่วมงานและผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เกิดการทดลองสินค้า การซื้อซ้ำ และการแชร์ต่อบนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการจำหน่ายในระหว่างการจัดกิจกรรมเดือน เม.ย.-พ.ค.2569 มากกว่า 46 ล้านหยวน หรือประมาณ 218 ล้านบาท สะท้อนถึงศักยภาพของตลาดเมืองรองจีนในการเป็นฐานผู้บริโภคใหม่ของสินค้าไทยในระยะยาว” น.ส.สุนันทากล่าว
น.ส.สุนันทากล่าวว่า ที่คุนหมิง ได้รับรายงานจากทูตพาณิชย์ว่าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT และประชาสัมพันธ์ทุเรียนไทย ระหว่างวันที่ 22-26 เม.ย.2569 ณ ห้างสรรพสินค้าถงเต๋อ คุนหมิง
โดยมีการทำเมนูอาหารต่าง ๆ โดยใช้ผลไม้ไทยเป็นส่วนประกอบ เช่น ขนมปังชีสทุเรียน หอยเชลย่างยำส้มโอ ต้มยำน้ำข้นเนื้อลำไย ปลาหิมะนึ่งมะนาวมังคุด และเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอม สามารถสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่มาร่วมงานที่เป็นกลุ่มผู้บริหารโรงแรมและผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหาร และสนใจซื้อผลไม้ไทยเพิ่มขึ้น
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุเรียนไทย ได้ร่วมมือกับ CP Yunnan และ KOL ประชาสัมพันธ์ทุเรียนไทย เพื่อกระตุ้นการบริโภคทุเรียนไทย พร้อมจัดกิจกรรมไลฟ์สดขายทุเรียนภายในงาน โดยมียอดขายทุเรียนระหว่างการจัดงาน ประมาณ 200,000 หยวน หรือประมาณ 9.48 แสนบาท
ทั้งนี้ ในปี 2569 กระทรวงพาณิชย์ ได้เพิ่มการจัดกิจกรรม Thai Tropical Fruits Golden Months ใน 7 เมืองหลักของจีน ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ เซี่ยเหมิน หนานหนิง เฉิงตู ชิงเต่า กวางโจว และคุนหมิง และจะเพิ่มการจัดงานใน 3 เมืองภาคตะวันตกของจีน ซึ่งเป็นตลาดใหม่ ได้แก่ นครหยินชวน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย เมืองยวี่ซี มณฑลยูนนาน เมืองอูรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ และเมืองรองอื่น ๆ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี เมืองไป่เช่อ และเมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง