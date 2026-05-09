อิเล็กทรอนิกส์ เชื้อเพลิง เกษตร ดันดัชนีราคาส่งออก มี.ค.69 เพิ่ม 3.1%

ดัชนีราคาส่งออก เดือน มี.ค.69 เพิ่ม 3.1% ได้แรงหนุนจากการส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน ที่ฟื้นตัวตามวัฏจักรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลก สินค้าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤตตะวันออกกลาง สินค้าเกษตรและอาหารฟื้นตัว ส่วนดัชนีราคานำเข้า เพิ่ม 10.2% สูงสุดรอบ 42 เดือน จากการนำเข้าพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ในภาคการผลิต คาด เม.ย.69 ยังขยายตัวต่อ จากความต้องการอาหาร อิเล็กทรอนิกส์
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาส่งออก เดือน มี.ค.2569 เท่ากับ 114.4 เพิ่มขึ้น 3.1% โดยมีปัจจัยหลักมาจากหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน ที่ฟื้นตัวตามวัฏจักรของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลก สินค้าเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากวิกฤตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง สินค้าเกษตรและอาหารบางกลุ่ม ที่ยังคงมีบทบาทสนับสนุนการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ส่วนดัชนีราคานำเข้า เท่ากับ 126.0 เพิ่มขึ้น 10.2% สูงสุดในรอบ 42 เดือน โดยได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานโลกที่ปรับสูงขึ้น ประกอบกับความต้องการวัตถุดิบในภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
สำหรับรายละเอียดดัชนีราคาส่งออกที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง 26.8% กลับมาขยายตัวเป็นบวกและสูงสุดในรอบ 41 เดือน โดยเฉพาะน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น จากผลกระทบความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่ม 2.7% ได้แก่ ทองคำ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่มีอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่ม 2.6% ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป และผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ตามความต้องการของตลาดหลักเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เพิ่ม 0.1% ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยง ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ และอาหารทะเลกระป๋อง ตามต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น
ส่วนดัชนีราคานำเข้าที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของหมวดสินค้าเชื้อเพลิง 27.3% กลับมาขยายตัวเป็นบวกและสูงสุดในรอบ 38 เดือน จากราคาน้ำมันดิบเป็นสำคัญ โดยมีสาเหตุจากวิกฤตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรง ทำให้เกิดการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานโลก โดยเฉพาะผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสูงขึ้น หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป เพิ่ม 10.9% ได้แก่ ทองคำ อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ และปุ๋ย ตามความต้องการใช้ในภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการเกษตร สำหรับด้านการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนยังขยายตัวดี สะท้อนจากหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่ม 6.1% ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และเสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ หมวดสินค้าทุน เพิ่ม 4.1% ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เพิ่ม 1.8% จากการสูงขึ้นของรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
นายนันทพงษ์กล่าวว่า แนวโน้มดัชนีราคาส่งออกและดัชนีราคานำเข้า เดือน เม.ย.2569 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความกังวลด้านความมั่นคงอาหาร ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปบางกลุ่มขยายตัวต่อเนื่อง สินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีขั้นสูง ยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก และต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ตามราคาพลังงาน ค่าขนส่ง และวัตถุดิบนำเข้า ซึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้ออาจส่งผลให้อุปสงค์ของคู่ค้าชะลอลง และมีส่วนเร่งให้ต้นทุนโลจิสติกส์และค่าระวางเรือสูงขึ้น การแข่งขันด้านราคาจากประเทศคู่ค้าที่รุนแรง กดดันความสามารถในการส่งออกของผู้ประกอบการไทย ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้า และมาตรการภาษีของประเทศคู่ค้าสำคัญ เศรษฐกิจไทยอาจเผชิญภาวะกำลังซื้อในประเทศถดถอยต่อเนื่อง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง ซึ่งจะกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร และความผันผวนของค่าเงินบาท