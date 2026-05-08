“พาณิชย์”จัดคณะผู้แทนการค้า บุกขายมันสำปะหลังเยอรมนี

กรมการค้าต่างประเทศจัดคณะผู้แทนการค้ามันสำปะหลัง เดินทางเยือนเยอรมนี วันที่ 10-13 พ.ค.69 พบปะผู้นำเข้าและผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งอาหาร บรรจุภัณฑ์ พลาสติกชีวภาพ เพื่อแนะนำมันสำปะหลังไทย มั่นใจขายได้แน่ หลังมันสำปะหลังไทยตอบโจทย์ความต้องการได้ครบ ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม และปลอดสารกลูเตน
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายนพดล คันธมาศ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำคณะผู้แทนการค้า ประกอบด้วยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านแป้งมันสำปะหลัง และผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมของไทย เดินทางเยือนเยอรมนี ระหว่างวันที่ 10–13 พ.ค.2569 เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า เชื่อมโยงอุปสงค์กับอุปทาน และยกระดับแป้งมันสำปะหลังไทยสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงของยุโรป ตามนโยบายที่ได้รับจากนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้เร่งขยายตลาดใหม่ให้กับสินค้ามันสำปะหลังของไทย
โดยในการเดินทางไปครั้งนี้ คณะมีกำหนดพบผู้นำเข้าและผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของเยอรมนี เพื่อเจรจาธุรกิจและสร้างการรับรู้ในศักยภาพของแป้งมันสำปะหลังไทยในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ พลาสติกชีวภาพ โดยจะพบกันในงาน Interpack 2026 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป พร้อมทั้งหารือ The Port of Duisburg ท่าเรือภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในด้านการขนส่งสินค้าไทยสู่ยุโรปโดยตรง
ทั้งนี้ เยอรมนีเป็นตลาดศักยภาพสูงด้วยขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่และยังเป็นฐานการวิจัยและผลิตสำคัญของยุโรป อีกทั้งยังมีความต้องการวัตถุดิบคุณภาพสูงในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งแป้งมันสำปะหลังไทยสามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร (ออร์แกนิก/กลูเตนฟรี/วีแกน) เครื่องดื่ม กระดาษ บรรจุภัณฑ์ และการเจาะตลาดเยอรมนี จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทยในระยะยาว
“แป้งมันสำปะหลังไทยมีชื่อเสียงในระดับโลกมาอย่างยาวนานจากคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจนได้รับความเชื่อมั่นจากผู้นำเข้าในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ทั่วโลก อีกทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นจากการเป็นแป้งจากพืชที่ไม่มีการตัดแต่งทางพันธุกรรม (Non-GMO) และปลอดสารกลูเตน (Gluten Free) ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ผู้บริโภคยุโรปที่ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง โดยกรมมั่นใจว่า การเดินทางไปครั้งนี้ จะผลักดันมันสำปะหลังเข้าสู่ตลาดเยอรมนีได้อย่างแน่นอน”นางอารดากล่าว
ในช่วง 3 เดือน ปี 2569 (ม.ค.-มี.ค.) เยอรมนีเป็นตลาดส่งออกสินค้ามันสำปะหลังอันดับที่ 18 ของไทย มีปริมาณการส่งออกสินค้ามันสำปะหลัง 3,360.71 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3.28 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.85% และ 22.86% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าตามลำดับ โดยส่งออกเป็นแป้งมันสำปะหลังแปรรูป 69.2% แป้งมันสำปะหลังดิบ 30% และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอื่น ๆ (สาคู) 0.8% เมื่อเทียบกับปริมาณส่งออกสินค้ามันสำปะหลังของไทยไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี