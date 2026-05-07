Supersports จับมือเซ็นทรัลทำ-กทม. ลุยปีที่ 13 “May Move Up มูฟใหม่ ไปด้วยกัน” ชวนส่งต่อรองเท้าคู่เก่ง ยกระดับจุดรับบริจาครองเท้าครอบคลุมทั่วประเทศ มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมทางกีฬา
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 กรุงเทพฯ – Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและ
แบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา เดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อม จับมือร่วมกับ เซ็นทรัลทำ และ กรุงเทพมหานคร เปิดตัวแคมเปญใหญ่ประจำปี “May Move Up มูฟใหม่ ไปด้วยกัน” ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อคู่ซี้ ให้ไปมีมูฟใหม่อีกครั้ง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ซึ่งในปีนี้ได้ยกระดับความพิเศษให้ครอบคลุมทั้งมิติของการช้อป การให้ และการสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้างตลอดเดือนพฤษภาคม เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริม Sports Equality หรือการสร้างโอกาสในการเข้าถึงกีฬาอย่างเท่าเทียม ให้ลูกค้าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งพลังมูฟ ในการส่งต่อรองเท้าคู่เก่งพร้อมบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ไปให้ผู้ที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้มูฟตามฝันไปอีกขั้น โดยการเปิดตัวแคมเปญปีนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล และ คุณพนิดา แก้วมาก รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเข้าร่วมแสดงพลังความร่วมมือในการสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันและการออกกำลังกายอย่างยั่งยืน โดยมีคุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร่วมสานต่อแคมเปญดังกล่าวเพื่อขยายโอกาสทางกีฬาให้เข้าถึงผู้คนในวงกว้าง
ในปี 2569 แคมเปญ May Move Up มูฟใหม่ ไปด้วยกัน ได้ขยายความร่วมมือในวงกว้างยิ่งขึ้น ผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตรหลักอย่าง เซ็นทรัลทำ กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศแห่งการให้ที่เข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม โดย Supersports ได้เพิ่มจุดรับบริจาครองเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ผ่านร้าน Supersports ทั้ง 88 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรในหลากหลายพื้นที่ อาทิ ศูนย์กีฬาทั่วกรุงเทพมหานคร 14 แห่ง , ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงจุดสำคัญในหัวเมืองอีก 13 แห่ง อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลลาดพร้าว ศูนย์การค้า Robinson 6 สาขา ได้แก่ สาขา ราชพฤกษ์ , ศรีสมาน , ลาดกระบัง , ฉะเชิงเทรา , กาญจนบุรี และ สระบุรี ตลอดจนจุดหมายด้านไลฟ์สไตล์และกีฬาในจังหวัดภูเก็ต อาทิ Canal Village Laguna, Turtle Village และ Thanyapura Sports & Health Resort สะท้อนการเติบโตของแคมเปญจากกิจกรรมเพื่อสังคมเชิญชวนให้ทุกคนร่วม “มูฟ” ไปด้วยกัน ผ่านพลังเล็ก ๆ ที่สร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ได้จริงและสะดวกยิ่งขึ้น มากไปกว่านั้น ลูกค้ายังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อพลังแห่งการเคลื่อนไหว ผ่านการบริจาครองเท้ากีฬาสภาพดี หรือร่วมสมทบทุน 100 บาท ผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles เพื่อมอบโอกาสทางกีฬาให้แก่เยาวชนและผู้ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล อาทิ โรงเรียนภายใต้โครงการ เซ็นทรัลทำ พร้อมรับฟรี คะแนน The 1 จำนวน 100 คะแนน เป็นการตอบแทนทุกการให้ที่เปลี่ยนรองเท้าคู่เดิม ให้กลายเป็นก้าวใหม่ของใครอีกหลายคน
คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมาซูเปอร์สปอร์ตเชื่อมั่นว่ากีฬาเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนชีวิต เราจึงมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้ทุกคนมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรง ในปีนี้เราสานต่อแคมเปญ May Move Up มูฟใหม่ ไปด้วยกัน เป็นปีที่ 13 เพื่อส่งเสริม Sports Equality ขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางกีฬา ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ทุกการส่งต่อรองเท้าคู่เก่ง กลายเป็นโอกาสใหม่ของผู้ขาดแคลน สำหรับผลสำเร็จในปี 2025 ที่ผ่านมาแคมเปญ ‘May Move Up ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ขาดแคลนจากยอดบริจาครองเท้ากว่า 3,200 คู่ แต่ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดย
สามารถลดขยะพลาสติกได้มากกว่า 3,720 kg หรือ 3.72 ตัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 120 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO₂e) ความสำเร็จดังกล่าวยังส่งผลให้ Supersports คว้า 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัล Waste Reduction Award จาก ESG Business Awards และรางวัล Sustainable Marketing จาก MAT Award ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและโลก
โดยแคมเปญ “May Move Up มูฟใหม่ ไปด้วยกัน” จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคารองเท้าทุกประเภทกีฬา รวมถึงรองเท้าแตะ เพื่อเอาใจสายสปอร์ตและผู้รักสุขภาพตลอดเดือนพฤษภาคม ด้วยโปรโมชันลดสูงสุด 40% ช้อปครบลดเพิ่มสูงสุด 700 บาท* เมื่อซื้อรองเท้าที่ร่วมรายการครบตามเงื่อนไขที่กำหนด และรับสิทธิพิเศษผ่าน The 1 APP คูปองลดเพิ่ม 100 บาท* เมื่อซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท (จำกัด 4,000 สิทธิ์) ที่ร้าน Supersports ทุกสาขา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2569
ลูกค้าสามารถร่วมส่งต่อเรื่องราวๆ ดี ส่งโอกาสให้ผู้ที่ขาดแคลนได้มูฟตามฝันไปอีกขั้น ด้วยการเข้าร่วมบริจาครองเท้าหรือร่วมสมทบทุน และรับส่วนลดซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได้ทุกประเภท ที่ร้านซูเปอร์สปอร์ตได้ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม และสามารถติดตามข่าวสาร / โปรโมชันพิเศษสุดได้ทาง www.supersports.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจของ Supersports เพื่อไม่ให้พลาดดีลพิเศษที่พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งปี
เกี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทล
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เซ็นทรัล รีเทล”) เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกรวมทั้งธุรกิจค้าส่งสินค้าหลากหลายประเภท ผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-Format, Multi-Category Omnichannel Retail and Wholesale Platform) ในประเทศไทย และ ประเทศเวียดนาม บริษัทฯ มีเครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งทั้งหมด 3,723 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฟู้ด มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค วัตถุดิบอาหาร รวมถึงสินค้าและบริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งต่าง ๆ เช่น ท็อปส์ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด ท็อปส์ เดลี่ ท็อปส์ แคร์ และโก โฮลเซลล์ ในประเทศไทย ส่วนประเทศเวียดนาม ได้แก่ โก ไฮเปอร์มาร์เก็ต (บิ๊กซี / GO!) ท็อปส์ มาร์เก็ต มินิ โก (go!) และ ลานชี มาร์ท (2) กลุ่มฮาร์ดไลน์ มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียน คิม (3) กลุ่มแฟชั่น มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ มุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสันไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 63 จังหวัด และ ประเทศเวียดนามทั้งหมด 26 จังหวัด