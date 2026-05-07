“อรมน”ถกช่องวัน ขอช่วยโปรโมตสินค้า GI ไทย ผ่านละคร-ซีรีส์

“อรมน” พบ “บอย ถกลเกียรติ” ช่องวัน หารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมขอช่วยนำสินค้า GI ไทย ไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างละคร ซีรีส์ ทั้งประกอบในฉากอาหาร ของฝาก และใช้แหล่งผลิตเป็นที่ถ่ายทำ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า GI ไทย
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน ณ อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เพื่อร่วมมือกันในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านการส่งเสริมอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยแบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างสรรค์ การพัฒนาศักยภาพ การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ไปจนถึงการขยายตลาดสู่สากล ควบคู่กับการใช้พลังของละครและซีรีส์เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายที่ได้รับจากนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ไทย โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าและขยายโอกาสทางธุรกิจ
โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการยกระดับกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง ซึ่งกรมอยู่ระหว่างการเสนอแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Performances and Phonograms Treaty: WPPT) ตามพันธกรณีตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2569 ซึ่งจะช่วยยกระดับการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงและผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงให้ได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมในยุคดิจิทัล โดยกรมพร้อมเปิดรับฟังมุมมองความเห็นจากภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปรับปรุงกฎหมายที่เหมาะสม และเปิดเวทีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายลิขสิทธิ์ในมิติต่าง ๆ ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครไทย
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นโอกาสและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน โดยได้ร่วมกันเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการนำสินค้า GI ที่มีอัตลักษณ์และเรื่องราวเชื่อมโยงกับท้องถิ่น เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาละครและซีรีส์ (Tie-in) รวมทั้งรายการข่าว อาทิ การใช้ผลิตภัณฑ์ GI เป็นองค์ประกอบในฉากอาหารหรือของฝาก การใช้แหล่งผลิต GI เป็นสถานที่ถ่ายทำ ตลอดจนการเชื่อมโยงเรื่องราวของตัวละครกับวิถีชีวิตชุมชนผู้ผลิตสินค้า GI เพื่อสร้างการรับรู้ เพิ่มมูลค่า และขยายโอกาสทางการตลาดให้สินค้าไทยผ่านสื่อบันเทิงที่เข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง ซึ่งละครและซีรีส์ไทย ตลอดจนรายการข่าว ถือเป็น Soft Power สำคัญในการถ่ายทอดเสน่ห์ของท้องถิ่น วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของประเทศ สู่สายตาผู้ชมทั้งในและต่างประเทศ อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
ขณะเดียวกัน กรมได้เชิญ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ร่วมเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนงาน Thailand Character & Content Expo (TCEX) ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์และคอนเทนต์ของไทย พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการสู่โอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9–12 ก.ค.2569 โดยบริษัทให้ความสนใจที่จะร่วมจัดแสดงผลงาน Character & Art จากคอนเทนต์ยอดนิยมในโซน IP Showcase พร้อมร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และตระหนักถึงผลกระทบของสินค้าละเมิด ทั้งต่อผู้สร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย