CPN ปั้น “แอโรบิคเซ็นทรัล” ในศูนย์ฯ ไวรัลสู่ National Wellness Movement

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา ต่อยอดกระแสแอโรบิคที่กำลังเป็นไวรัลในสังคมไทย สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการมีส่วนร่วมใน community มากขึ้น สู่การสร้าง “แพลตฟอร์มสุขภาพระดับประเทศ” ผ่านกิจกรรม “แอโรบิคเซ็นทรัล” ที่เปิดพื้นที่เซ็นทรัลทั่วประเทศ คาดดึงดูดผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 30,000 คนตลอดแคมเปญ ตอกย้ำบทบาทศูนย์การค้าในฐานะ Center of Life และ Urban Lifestyle Platform ที่เป็นมากกว่าพื้นที่เพื่อการช้อปปิ้ง แต่คือพื้นที่ของการใช้ชีวิตการดูแลสุขภาพ และการเชื่อมโยงผู้คนในชุมชน
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันเทรนด์ Health & Wellness กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ ควบคู่กับการมองหาพื้นที่ที่สามารถออกกำลังกายและใช้ชีวิตร่วมกับ community ได้”
เซ็นทรัลพัฒนาจึงมุ่งพัฒนาให้ศูนย์การค้าทั่วประเทศ เป็น Sport & Wellness Destination ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในหลายมิติ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งด้านกีฬา ฟิตเนส และไลฟ์สไตล์สุขภาพ จากกระแสการเต้นแอโรบิคออกกำลังกายที่สวนลุมพินี เรายังเห็นทิศทางของการพัฒนาเมืองสู่ ‘เมืองสุขภาพดี’ หรือ Bangkok Healthy City ของกรุงเทพมหานคร ที่ทุกภาคส่วนมีบทบาทร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง “เราจึงต่อยอดสู่ ‘แอโรบิคเซ็นทรัล’ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านสุขภาพเข้าถึงง่ายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใช้ศักยภาพของศูนย์การค้าในการขยายพฤติกรรมนี้สู่ระดับประเทศ ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้าง Active Community Space ที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คน สะท้อนบทบาทของเซ็นทรัลพัฒนาในการเป็นแพลตฟอร์มการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกมิติ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งสุขภาพอย่างยั่งยืน”
ล่าสุด! เซ็นทรัลเวิลด์ สร้างแอโรบิคไวรัลระดับโลก กว่า 1,000 คนออกสเต็ปแดนซ์พร้อมกันกลางเมือง กิจกรรมแอโรบิคครั้งแรกกับ PERSES ศิลปิน T-POP มาแรง สร้างบรรยากาศแห่งความสนุกและการมีส่วนร่วมอย่างคึกคัก ผสานพลังเอ็นเตอร์เทนเมนต์เข้ากับการออกกำลังกายได้อย่างลงตัว สะท้อนพฤติกรรมคนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการ “สนุกไปพร้อมกับสุขภาพ” ตอกย้ำการเป็น Community Platform ที่สามารถ connect ผู้คนผ่านประสบการณ์ร่วมได้จริง
โดยมี 3 กลยุทธ์ขับเคลื่อน “แอโรบิคเซ็นทรัล” สู่ National Wellness Movement
1. Nationwide Scalable Platform ต่อยอดกระแสแอโรบิคจากสวนลุมพินี ใช้เครือข่ายศูนย์การค้าเซ็นทรัล กว่า 40 สาขาทั่วประเทศ ยกระดับกระแสแอโรบิคสู่แพลตฟอร์มสุขภาพระดับประเทศ ทำให้กิจกรรมออกกำลังกายสามารถเข้าถึงได้จริงในทุกพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และหัวเมืองหลัก เป็น movement ที่ทุกคนเข้าถึงได้ในระดับประเทศ
2. Real-Time Activation จับกระแสเร็ว ตั้งแต่การจับ Insight ผู้บริโภค ไปจนถึงการออกแบบกิจกรรมและ deploy พร้อมกันทั่วประเทศในระยะเวลาอันรวดเร็ว เสริมด้วย Celebrity/Influencer เพื่อสร้าง momentum และ engagement อย่างต่อเนื่องและวัดผลได้
3. Community-Driven Space ใช้ศักยภาพของพื้นที่ศูนย์การค้า ทั้งลานกิจกรรมและทราฟฟิกของผู้คน ขับเคลื่อนแบบ Community-driven รองรับการใช้งานจริงของผู้คนในแต่ละพื้นที่ และเกิด participation ต่อเนื่อง สร้าง engagement ระยะยาว และตอกย้ำบทบาท “Center of Life” ในเชิงพฤติกรรมผู้บริโภค
“ความสำเร็จของแคมเปญสะท้อนผ่านกระแสตอบรับอย่างคึกคักในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อาทิ เซ็นทรัล อยุธยา, โคราช, สมุย, ชลบุรี, พิษณุโลก, สุราษฎร์, กระบี่, รามอินทรา และอุดรธานี ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมรวมกว่า 10,000 คน ก่อนต่อยอดสู่การจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายน และพฤษภาคมครอบคลุมเครือข่ายศูนย์การค้าเซ็นทรัลในหลายสาขาทั่วประเทศ อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล วิลเลจ เอาท์เล็ต, พระราม 9, เวสต์วิลล์, พระราม 3, แจ้งวัฒนะ, บางนา, พระราม 2, ศาลายา, ลาดพร้าว รวมถึงหัวเมืองท่องเที่ยวและภูมิภาค เช่น พัทยา, ภูเก็ต, เชียงใหม่, เชียงราย, สุราษฎร์ และลำปาง สะท้อนการมีส่วนร่วมในวงกว้างและสร้าง engagement อย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค” ดร.ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว
นอกจากนี้ ยังสร้างสีสันผ่านกิจกรรมพิเศษและแขกรับเชิญในแต่ละพื้นที่ อาทิ ดาด้า มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ ที่เซ็นทรัลพัทยา และ Miss Universe แนท-อนิพรรณ์ น้ำตาล-ชลิตา และจูเนียร์ กาจบัณฑิต ที่เซ็นทรัล พระราม 9 ช่วยขยายผลจาก on-ground experience สู่การสร้างการรับรู้ พร้อมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด engagement ต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อยกระดับประสบการณ์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมกิจกรรมในวงกว้าง