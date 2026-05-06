“พาณิชย์”ประกาศขึ้นทะเบียน GI ใหม่ “น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง”

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง” สินค้า GI ลำดับที่ 6 ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีจุดเด่นรสชาติหวาน หอม มัน มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น พร้อมเดินหน้าช่วยจัดทำระบบคุมคุณภาพ ขยายตลาด ดันแหล่งผลิตเป็นที่เที่ยว
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ ได้แก่ น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง สินค้าอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นสินค้า GI ลำดับที่ 6 ของจังหวัด ต่อจากส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม พริกบางช้าง ปลาทูแม่กลอง และเกลือสมุทรแม่กลอง โดยมั่นใจว่าการขึ้นทะเบียน GI จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำตาลมะพร้าวแม่กลองที่มีผลผลิต 107 ล้านกิโลกรัมต่อปี และช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 129 ล้านบาทต่อปี
สำหรับน้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน โดยปรากฏหลักฐานในบันทึกการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ทรงกล่าวถึงน้ำตาลมะพร้าวแห่งเมืองบางช้าง จังหวัดสมุทรสาคร ว่า “เป็นน้ำตาลมะพร้าวที่สุดยอดในความหวาน มัน หอม” ซึ่งรสชาติดังกล่าวเป็นลักษณะเด่นที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมทะเล เป็นพื้นที่เมืองสามน้ำ ได้แก่ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย ดินจึงมีลักษณะเป็นดินเหนียวปนทรายที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกมะพร้าว และส่งผลให้ผลผลิตน้ำตาลมะพร้าวที่มีคุณภาพสูง
โดยการขึ้นทะเบียน GI น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ น้ำตาลสดจากดอกมะพร้าว น้ำตาลมะพร้าวก้อน น้ำตาลมะพร้าวไซรัป และน้ำตาลมะพร้าวผง ซึ่งผลิตจากน้ำหวานของดอกมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการแปรรูปตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การโน้มและปาดจั่นมะพร้าว การใช้กระบอกไม้พะยอมหรือไม้เคี่ยมรองน้ำตาลจากจั่นมะพร้าวเพื่อป้องกันการบูดเสียแทนการใช้สารเคมี ไปจนถึงการเคี่ยวด้วยความร้อนในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้น้ำตาลมะพร้าวแม่กลองมีความบริสุทธิ์ ปลอดภัย ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีคาร์โบไฮเดรตและดัชนีน้ำตาลต่ำ ไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยคุณลักษณะเด่นดังกล่าวผสานกับกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน ทำให้น้ำตาลมะพร้าวแม่กลองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ และยังเอื้อต่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างหลากหลาย ทั้งอาหารคาว ขนมและเบเกอรี รวมถึงเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ ชา โดยช่วยเพิ่มมิติรสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะตัวให้กับเมนูต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ภายหลังการขึ้นทะเบียน GI แล้ว กรมได้วางแนวทางส่งเสริมสินค้าดังกล่าวอย่างครบวงจร โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค การต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย การเสริมสร้างเทคนิคและองค์ความรู้ด้านการตลาด การขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าและโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ ตลอดจนการเชื่อมโยงสินค้า GI สู่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การผลักดันสินค้า GI สู่วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร การประสานความร่วมมือกับเชฟที่มีชื่อเสียงเพื่อส่งเสริมสินค้า GI ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และการพัฒนาแหล่งผลิต GI ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ เป็นต้น
ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้า GI น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง สามารถสั่งซื้อได้ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา Cocosweet โทร. 086-789-8130 หรือ 085-124-9519 วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ โทร. 080-516-5941 และเตาตาลมิตรปรีชา โทร.087-555-0999