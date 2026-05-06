เงินเฟ้อ เม.ย.69 พุ่ง 2.89% สูงสุด 38 เดือน เหตุน้ำมันแพง ค่าโดยสารขึ้น อาหารขยับ

เงินเฟ้อ เม.ย.69 เพิ่ม 2.89% สูงสุด 38 เดือน เหตุราคาน้ำมันเพิ่ม ค่าโดยสารขยับ ราคาอาหารสำเร็จรูปขึ้น ผักขึ้นจากอากาศร้อน รวม 4 เดือน เพิ่ม 0.32% คาดแนวโน้ม พ.ค.69 ยังเพิ่มต่อ จากน้ำมันแพง อาหารสำเร็จรูปมีแนวโน้มขึ้นอีก จากแรงกดดันต้นทุน และผู้ประกอบการส่งสัญญาณปรับราคา คาดเงินเฟ้อทั้งปีไว้ 2 กรณี น้ำมันสูง 2 เดือน 1.5-2.5% แต่ถ้าน้ำมันสูง 3 เดือน ขยับเป็น 2.5-3%
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของไทย เดือน เม.ย.2569 เท่ากับ 103.03 เทียบกับเดือน เม.ย.2568 เพิ่มขึ้น 2.89% เป็นบวกสูงสุดในรอบ 38 เดือน นับจากเดือน ก.พ.2566 ที่สูงขึ้น 3.79% โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยังยืดเยื้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับสูงขึ้น และราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการไปยังราคาจำหน่าย รวมถึงราคาผักสดปรับสูงขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่วนราคาสินค้าและบริการอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อไม่มากนัก และยอดรวม 4 เดือน ปี 2569 (ม.ค.-เม.ย.) เพิ่มขึ้น 0.32%
สำหรับรายละเอียดเงินเฟ้อเดือน เม.ย.2569 ที่เพิ่มขึ้น มาจากหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น 4.14% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าและบริการสำคัญ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ น้ำมันเบนซิน) ค่าโดยสารสาธารณะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่ารถรับส่งนักเรียน ค่าโดยสารรถตู้ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศ) ค่าเช่าบ้าน และสิ่งที่เกี่ยวกับการทำความสะอาด (ค่าบริการขนขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน) ส่วนสินค้าสำคัญที่ราคาลดลง อาทิ ของใช้ส่วนบุคคล (โฟมล้างหน้า ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิว ครีมนวดผม น้ำยาระงับกลิ่นกาย แชมพู) ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าห้องพักโรงแรม และเสื้อผ้า (เสื้อยืดบุรุษ สตรี และเด็ก เสื้อเชิ้ตบุรุษและสตรี กางเกงขายาวบุรุษและสตรี)
ส่วนหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 0.98% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ อาทิ อาหารสำเร็จรูป (กับข้าวสำเร็จรูป ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว) ผักสด (มะนาว แตงกวา ถั่วฝักยาว ต้นหอม ผักชี ผักกาดขาว ใบกะเพรา) ไข่ไก่ ข้าวสารเจ้า ไก่สด เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (กาแฟผงสำเร็จรูป น้ำดื่มบริสุทธิ์ กาแฟ (ร้อน/เย็น)) และปลาและสัตว์น้ำ (ปลาทู ปลาช่อน) ส่วนสินค้าที่ราคาลดลง อาทิ ข้าวสารเหนียว ผลไม้สด (มะม่วง มังคุด เงาะ กล้วยน้ำว้า แก้วมังกร มะพร้าวอ่อน) และมะพร้าวผล (แห้ง/ขูด)
ทางด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก) เดือน เม.ย.2569 สูงขึ้น 0.83% เร่งตัวขึ้นจากเดือน มี.ค.2569 ที่สูงขึ้น 0.57% รวม 4 เดือน ปี 2569 เพิ่มขึ้น 0.64%
นายนันทพงษ์กล่าวว่า แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน พ.ค.2569 คาดว่าจะขยายตัว 3.06% จากแรงส่งของราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ทรงตัวในระดับสูง จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง การปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงยืดเยื้อ ราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาจำหน่าย หลังจากได้รับแรงกดดันจากต้นทุนที่สูงขึ้นในหลายด้าน ราคาเนื้อสัตว์ปรับสูงขึ้น ทั้งเนื้อสุกรและเนื้อไก่ จากต้นทุนอาหารสัตว์และต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าโดยสารรถประจำทาง และค่าโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทรงตัวในระดับสูง และแรงกดดันด้านต้นทุนของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการรายใหญ่เริ่มส่งสัญญาณปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อสะท้อนต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น
สำหรับปัจจัยกดดันให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง ได้แก่ ภาครัฐดำเนินมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการไทยช่วยไทย ค่ากระแสไฟฟ้าในเดือน พ.ค.2569 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2568 แม้จะมีการปรับเพิ่มค่า Ft รอบเดือน พ.ค.-ส.ค.2569 และเดือน มิ.ย.2569 จะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า โดยมีการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ ผู้ใช้ 200 หน่วยแรก อัตราค่าไฟฟ้าจะไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย และราคาผลไม้สดที่สำคัญในประเทศยังฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ส่วนโครงการคนละครึ่งพลัส ยังไม่มีผลในเดือน พ.ค.2569 แต่จะเริ่มเพิ่มกำลังซื้อในเดือน มิ.ย.2569 หากรัฐบาลให้เริ่มใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2569 ไว้ 2 กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ราคาน้ำมันสูงต่อเนื่อง 2 เดือน เงินเฟ้อจะอยู่ระหว่าง 1.5–2.5% ค่ากลาง 2% ซึ่งตอนนี้เงินเฟ้ออยู่ในคาดการณ์นี้ แต่ถ้าราคาน้ำมันสูงต่อเนื่อง 3 เดือน จะทำให้เงินเฟ้อทั้งปีเพิ่มขึ้น 2.5-3% ส่วนข้อกังวลเงินเฟ้อสูง เศรษฐกิจชะลอตัว หรือ Stagflation ตอนนี้ยังไม่เกิด เพราะส่งออกยังดี การบริโภค การลงทุนเอกชนยังดี อัตราว่างงานแค่ 0.96% และแม้เศรษฐกิจระยะต่อไปจะชะลอตัวลง แต่รัฐบาลก็มีมาตรการกระตุ้นต่อเนื่อง