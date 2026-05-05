เตือนภัย! ทำธุรกิจ ร่วมลงทุน เช็กให้ชัวร์ ระวังเจอบริษัทร้างหลอกลวง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยปัจจุบันมีนิติบุคคลดำเนินกิจการ 992,890 ราย จดทะเบียนเลิก 397,463 ราย และถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นนิติบุคคลร้าง 649,992 ราย เตือนประชาชนและนักธุรกิจที่ต้องการติดต่อทำธุรกิจหรือร่วมลงทุน ต้องเช็กสถานะนิติบุคคลให้ละเอียดก่อน เพื่อป้องกันความเสียหาย สามารถเช็กข้อมูลธุรกิจได้ที่ DBD DataWarehouse+ ผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ค.2569) มีผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลรวมทั้งสิ้น 2,080,280 ราย แบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ 9,941 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 652,411 ราย บริษัทจำกัด 1,416,114 ราย และบริษัทมหาชนจำกัด 1,814 ราย โดยในนิติบุคคลที่จดทะเบียนทั้งหมด ยังคงดำเนินกิจการอยู่จำนวน 992,890 ราย ประกอบด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญ 836 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 198,118 ราย บริษัทจำกัด 792,424 ราย และบริษัทมหาชนจำกัด 1,512 ราย
ส่วนที่เหลือ ได้มีการจดทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจ จำนวน 397,463 ราย ประกอบด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญ 3,108 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 134,287 ราย บริษัทจำกัด 259,974 ราย และบริษัทมหาชนจำกัด 94 ราย และกรมได้มีการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนเป็นนิติบุคคลร้าง เนื่องจากสันนิษฐานว่าไม่ประกอบกิจการแล้ว เช่น ไม่นำส่งงบการเงินและไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางทะเบียนนิติบุคคลติดต่อกัน 3 ปี จำนวน 649,992 ราย แบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ 5,809 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 301,338 ราย บริษัทจำกัด 342,845 ราย
ทั้งนี้ กรมขอเตือนผู้ประกอบธุรกิจหรือประชาชนที่ต้องทำธุรกรรมกับนิติบุคคล ให้ตรวจเช็กรายละเอียดของนิติบุคคลที่ต้องทำธุรกรรมด้วยโดยละเอียด เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่กรมได้ขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนเป็นนิติบุคคลร้าง เนื่องจากมีสถานะสิ้นสภาพตามกฎหมาย ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อีกต่อไป โดยกรมได้มีการหมายเหตุข้อควรทราบในหนังสือรับรอง เพื่อเตือนให้นักลงทุนที่กำลังจะเข้าร่วมลงทุนในกิจการให้มีความระมัดระวัง
ขณะเดียวกัน กรมจะมีการประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นประจำทุกปี ซึ่งผู้ประกอบการและประชาชนสามารถตรวจเช็กรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจหรือประชาชนทั่วไป สามารถตรวจสอบรายละเอียดของห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th >> คลังข้อมูลธุรกิจ DBD DataWarehouse+ รวมทั้งสามารถตรวจเช็กสถานะการประกอบธุรกิจได้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้การร่วมลงทุนประกอบธุรกิจของนักธุรกิจหรือการทำธุรกรรมของประชาชนกับนิติบุคคลมีความรอบคอบมากขึ้น ช่วยสร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรมกับนิติบุคคล และช่วยลดความเสี่ยงในการถูกมิจฉาชีพในคราบนิติบุคคลหลอกลวง หรือหากต้องการขอคำปรึกษากับนายทะเบียน สามารถติดต่อได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Call Center 1570