“พาณิชย์” จับมือ ททท.ดันแหล่งผลิตสินค้า GI เป็นที่ท่องเที่ยว พร้อมจัดวิ่งผ่านเส้นทาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกกำลังผลักดันแหล่งผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นที่ท่องเที่ยวนวัตวิถี เพื่อต่อยอดสร้างรายได้ในหลายมิติ ทั้งการท่องเที่ยว อาหาร ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน พร้อมชวนนักวิ่งและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม “Amazing Thailand GI Tour & Trail Running 2026” ผ่านเส้นทางแหล่งผลิตสินค้า GI ทั่วไทย
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้แทนกรม หารือกับนายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะ เกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี เพื่อยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สินค้า GI ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนในระยะยาว
ทั้งนี้ กรมและ ททท.มีเป้าหมายร่วมกันในการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย “ชุมชน Plus” ของรัฐบาล ที่มุ่งสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญในภูมิภาค ยกระดับภาคการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าสูง โดยสินค้า GI ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และสามารถต่อยอดสร้างรายได้ในหลายมิติ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับสินค้าชุมชน เนื่องจากสินค้า GI เป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นได้อย่างชัดเจน และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ได้อย่างแท้จริง
ขณะเดียวกัน ได้หารือแผนงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่ง “Amazing Thailand GI Tour & Trail Running 2026” ใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ระยอง ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3 พ.ค.-26 มิ.ย. 2569 โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 3 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ 20 กิโลเมตร รวมทั้งการวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) ทั่วประเทศ รวมระยะทาง 77 กิโลเมตร
นายวิโรจน์กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 256 รายการ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด โดยสินค้า GI เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมในแหล่งผลิต เช่น ดิน น้ำ อากาศ ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้เกิดสินค้าเฉพาะถิ่นที่มีคุณภาพและชื่อเสียง การนำสินค้า GI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่นักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ซึ่งนำมาสู่การการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การสร้างรายได้หมุนเวียนและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ผลิตสินค้า GI ได้อย่างเป็นรูปธรรม
“ความร่วมมือระหว่างกรม และ ททท. ในครั้งนี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน และมุ่งขยายขอบเขตความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้แหล่งผลิตสินค้า GI กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ธรรรมชาติ และวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่วนผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ https://race.thai.run/gitourandtrail และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook: GI Thailand และ Facebook: ข่าวสารท่องเที่ยว ททท.” นายวิโรจน์กล่าว