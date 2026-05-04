กรมพัฒน์ลุยฟันนิติบุคคลต่างด้าว 6,551 ราย แอบทำธุรกิจสงวน-ไม่ขออนุญาต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์และเชื่อมโยงฐานข้อมูล พบนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยในบัญชีแนบท้าย 3 บัญชี โดยไม่ได้ขออนุญาต และเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจำนวน 6,551 ราย เร่งตรวจสอบเชิงลึก พร้อมส่งหน่วยงานพันธมิตรดำเนินการตามกฎหมาย หากพบผิดฟันไม่เลี้ยง ป้องกันประเทศเสียหายจากธุรกิจผิดกฎหมาย
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจสอบนิติบุคคลต้องสงสัย หลังพบคนต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ลักลอบดำเนินธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้ายของ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์และเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เบื้องต้น พบนิติบุคคลต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมาย จำนวน 6,551 ราย ซึ่งขณะนี้กรมอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึก พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านภาษี ในการขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว หากพบการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาด เพื่อป้องกันประเทศเสียหายเพราะธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้
“กรมขอย้ำว่า ผู้ประกอบธุรกิจหรือนักลงทุนชาวต่างชาติ หากต้องการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในไทย ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด หากกระทำผิดกฎหมาย จะมีโทษทั้งจำคุกและปรับ โดยผู้ที่ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ที่รู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดหรือมิได้ป้องกันเกินสมควรไม่ให้เกิดการกระทำความผิด อาจถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ร่วมกระทำความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”นายพูนพงษ์กล่าว
สำหรับ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 กำหนดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไว้ 3 บัญชีท้าย เพื่อบ่งชี้สถานะการประกอบธุรกิจที่ชาวต่างชาติสามารถดำเนินการได้ในไทย ประกอบด้วย
บัญชีที่ 1 ห้ามชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยเด็ดขาด บัญชีนี้เป็นธุรกิจที่ห้ามชาวต่างชาติประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่พื้นฐานของคนไทย และสงวนไว้สำหรับคนไทย อาทิ การทำนา ทำสวน ทำไร่ การทำประมงในน่านน้ำไทย การทำไม้จากป่าธรรมชาติ การค้าขายที่ดิน
บัญชีที่ 2 เกี่ยวข้องกับกับความมั่นคง วัฒนธรรม และทรัพยากรของประเทศ บัญชีนี้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ หรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับสำคัญ ชาวต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี อาทิ ธุรกิจเกี่ยวกับความมั่นคง เช่น อาวุธ ธุรกิจคมนาคม ขนส่ง ธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
บัญชีที่ 3 คนไทยยังไม่พร้อมแข่งขันต้องขออนุญาต บัญชีนี้เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมในการแข่งขัน ชาวต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อาทิ ธุรกิจบริการ เช่น บัญชี กฎหมาย ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น
ทั้งนี้ กรมยืนยันจะดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงและเทคโนโลยีวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อคัดกรองนิติบุคคลที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายผิดกฎหมาย และขอความร่วมมือจากประชาชนแจ้งเบาะแสเพื่อร่วมกันปกป้องระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ โทร 0 2547 4425 - 6 และ กองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย โทร 0 2547 4400 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Call Center 1570