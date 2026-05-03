กทพ. แจ้งปิด-เบี่ยงจราจรชั่วคราวด่วน"บางพลี-สุขสวัสดิ์"ช่วงพ.ค.เร่งติดตั้งโครงเหล็กป้ายสัญญาณไฟ

กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราวทางด่วนกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บางช่วงเวลา ใน พ.ค. 2569 เพื่อดำเนินงานติดตั้งโครงเหล็กและป้าย Lane Control Sign
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากที่ กทพ. ได้ว่าจ้าง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานติดตั้งป้าย Lane Control Sign บนทางพิเศษ ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยในเดือนพฤษภาคม 2569 จะดำเนินการติดตั้งบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์)
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กรองรับป้าย (Gantry) และป้าย Lane Control Sign บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) จึงมีความจำเป็นต้องปิดและเบี่ยงการจราจรเป็นการชั่วคราว ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
• วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ปิดช่องทางฉุกเฉินและช่องทางซ้าย 2 ช่อง บริเวณ กม.13+350 A ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
• วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2569 ช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ปิดช่องทางฉุกเฉินและช่องทางซ้าย 1ช่อง บริเวณ กม.13+350 A ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
• วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ปิดช่องทางฉุกเฉินและช่องทางซ้าย 1ช่อง บริเวณ กม.14+400 A ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
• วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ช่วงเวลา 22.00-04.00 น. (ฝั่งขาออก) ปิดช่องทางขวา 1 ช่อง บริเวณ กม.14+400 A ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ฝั่งขาเข้า) ปิดช่องทางขวา 1 ช่อง บริเวณ กม.14+400 B ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
• วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ปิดช่องทางฉุกเฉินและช่องทางซ้าย 2 ช่อง และช่วงเวลา 02.00-02.15 น. ปิดการจราจรชั่วคราว (15 นาที) บริเวณ กม.14+400 A ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
• วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2569 ช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ปิดช่องทางฉุกเฉินและช่องทางซ้าย 1ช่อง บริเวณ กม.14+400 A ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
• วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ปิดช่องทางฉุกเฉินและช่องทางซ้าย 1ช่อง บริเวณ กม.16+200 B ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
• วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ช่วงเวลา 22.00-04.00 น. (ฝั่งขาเข้า) ปิดช่องทางขวา 1 ช่อง บริเวณ กม.16+200 B ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ฝั่งขาออก) ปิดช่องทางขวา 1 ช่อง บริเวณ กม.16+200 A ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
• วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ปิดช่องทางฉุกเฉินและช่องทางซ้าย 2 ช่อง และช่วงเวลา 02.00-02.15 น. ปิดการจราจรชั่วคราว (15 นาที) บริเวณ กม.16+200 B ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
• วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2569 ช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ปิดช่องทางฉุกเฉินและช่องทางซ้าย 1ช่อง บริเวณ กม.16+200 B ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
ทั้งนี้ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ได้ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษได้ทราบ
ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ โทร. 081 903 6592 ตลอด 24 ชั่วโมง