ชาวบ้านชอบ สินค้าไทยช่วยไทยถูกจริง แห่ซื้อคึกคัก “พาณิชย์”แจ้งครั้งต่อไป ศุกร์หน้า

“พาณิชย์”สำรวจผลตอบรับโครงการ “ไทยช่วยไทย” ขายของถูก ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หลังนายกรัฐมนตรีควง “ศุภจี” คิกออฟ 1 พ.ค.69 พบประชาชนแห่ซื้อสินค้าสุดคึกคัก ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ตะวันตก ตะวันออก อีสาน ภาคกลาง เผยมีสินค้าทั้งแบรนด์หลัก เฮ้าส์ แบรนด์ และสินค้าธงฟ้า ให้เลือกชอปอย่างจุใจ พร้อมแจ้งข่าวดัง ๆ เตรียมพบกันใหม่ ศุกร์หน้า ห้ามพลาด
นายกรนิจ โนนจุ้ย โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการสำรวจการจำหน่ายสินค้าราคาถูกภายใต้โครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ” ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้คิกออฟเปิดตัวโครงการ เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2569 ว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้ออกสำรวจสถานการณ์การซื้อสินค้าของประชาชนทั่วประเทศในวันเปิดตัวโครงการ ตั้งแต่เหนือสุด ใต้สุด ภาคตะวันออก ตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พบว่า ประชาชนได้เดินทางมายังที่ว่าการอำเภอกว่า 800 อำเภอทั่วประเทศ โดยเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก พอใจในของแบรนด์หลักที่ราคาถูกและแบรนด์รองราคายิ่งถูกเข้าไปอีก และมีสินค้าจำเป็นให้เลือกซื้อมากมาย การเดินทางสะดวก ไม่ต้องเดินทางไกลบ้าน
ทั้งนี้ ยังมีการรายงานของหลายหลายจังหวัด ที่กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP สินค้าชุมชน นำสินค้าเข้ามาวางจำหน่าย ได้รับประโยชน์จากการที่ประชาชนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า ทำให้ชุมชนมีรายได้จากการขายในครั้งนี้เพิ่มขึ้นด้วย
สำหรับรายละเอียดสินค้าที่จำหน่ายในโครงการไทยช่วยไทย มีสินค้าจากห้างค้าส่งค้าปลีก และผู้ผลิต ซึ่งเป็นสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์ และแบรนด์รอง ได้แก่ สินค้าอุปโภค เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก และสินค้าบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำมันพืช ซอสปรุงรส รวมกว่า 3,000 รายการ ซึ่งปกติถูกกว่าสินค้าที่มีแบรนด์ประมาณ 20% มาลดราคาสูงสุด 58% เท่ากับว่าราคาลดแล้วลดอีก และยังมีแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการทั่วไปมาลดราคา รวมถึงมีสินค้าธงฟ้า อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสินค้า OTOP สินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ อาหาร สินค้าเกษตรแปรรูป เสื้อผ้า และสินค้าปรุงสำเร็จ
นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศยังได้เดินทางไปสำรวจกลุ่มประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอ แต่มีทางเลือกในการซื้อสินค้าในโครงการไทยช่วยไทย ในห้างค้าส่งค้าปลีก และห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีประชาชนเดินทางไปเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักเช่นเดียวกัน ประชาชนมีความพึงพอใจ เพราะสามารถหาซื้อสินค้าราคาประหยัดได้โดยง่าย และราคาถูกจริง
“กระทรวงพาณิชย์ขอแจ้งข่าวถึงประชาชนทั่วประเทศ การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทย ณ ที่ว่าการอำเภอ ยังจะมีการจัดต่อเนื่องทุกวันศุกร์ ตลอดทั้งเดือน พ.ค.2569 โดยครั้งถัดไปเจอกันวันที่ 8,15,22 และ 29 พ.ค.2569 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. แต่ถ้าใครไม่สะดวกไปที่อำเภอ ก็สามารถไปเลือกซื้อได้ในห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างท้องถิ่น และยังมีช่องทางออนไลน์ รวมถึงที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ที่มีสินค้าราคาถูกขาย ขอให้พี่น้องประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าได้ และรับประกันว่าราคาถูกจริง ลดภาระค่าครองชีพได้จริง”นายกรนิจกล่าว