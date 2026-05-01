“ศุภจี”สั่งประสานผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อทุเรียนจันทบุรีเจอพายุถล่ม

“ศุภจี”สั่งการพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี สำรวจความเสียหายผลกระทบจากพายุที่มีต่อสวนทุเรียน พร้อมให้เร่งช่วยเหลือ ประสานผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตที่สามารถนำไปแปรรูปต่อได้ ทั้งทำทุเรียนทอด ผสมเป็นไอศกรีม แป้งทุเรียน เพื่อช่วยลดการสูญเสีย และช่วยเกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตที่ได้รับผลกระทบบางส่วน
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายผลกระทบจากพายุที่มีต่อสวนทุเรียน และทำให้ผลผลิตของเกษตรกรในหลายพื้นที่เสียหายโดยเร็วที่สุด และให้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย เร่งหารือแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรชาวสวนที่ประสบภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ ในส่วนของทุเรียนที่ได้รับผลกระทบ แต่มีความพร้อมสามารถตัดได้ และมีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งมากกว่า 30% กระทรวงพาณิชย์จะนำผู้ซื้อและผู้ประกอบการเข้าไปคัดเลือกผลผลิตจากสวน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ทุเรียนทอด การนำไปผสมเป็นไอศกรีม หรือแปรรูปเป็นแป้งทุเรียนเพื่อใช้ทำขนมและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและลดการสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตร และช่วยให้เกษตรกรยังสามารถสร้างรายได้จากผลผลิตที่ได้รับผลกระทบได้บางส่วน
สำหรับทุเรียนที่ยังอยู่บนต้นและไม่ได้รับความเสียหาย กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จะเข้าไปดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยจะประสานนำผู้ซื้อเข้าไปรับซื้อผลผลิตโดยตรง เพื่อช่วยสร้างตลาดรองรับผลผลิตและช่วยให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลนี้ ส่วนทุเรียนที่ไม่สามารถนำไปจำหน่ายหรือแปรรูปได้ จะมีมาตรการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตเข้าไปปะปนกับทุเรียนที่จำหน่ายอยู่ในตลาด อันจะช่วยรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อทุเรียนไทย
”กระทรวงพาณิชย์ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทุกพื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ และยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการดูแล ช่วยเหลือ และหามาตรการรองรับผลผลิตอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้โดยเร็วที่สุด”นางศุภจีกล่าว