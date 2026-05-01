“ศุภจี”ถกผู้แทนการค้าไทย หอการค้าไทย กำหนดท่าทีขับเคลื่อนนโยบายการค้าไทย

“ศุภจี”ถกผู้แทนการค้าไทย หอการค้าไทย ติดตามสถานการณ์การค้าไทย-สหรัฐฯ การเจรจา FTA ไทย-EU ไทย-UK กำหนดท่าทีการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการค้าไทยอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ก่อนเดินทางเยือนสหรัฐฯ 3-6 พ.ค.นี้ ติดตามความคืบหน้าการชี้แจงภายใต้ มาตรา 301 และหารือภาคธุรกิจสหรัฐฯ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้หารือสถานการณ์การค้าไทย–สหรัฐฯ ล่าสุด ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย–สหภาพยุโรป (EU) และไทย–สหราชอาณาจักร (UK) กรอบ FTA สำคัญ และยุทธศาสตร์ประเทศคู่ค้าของไทย ตลอดจนการยกระดับผู้ประกอบการไทยในภาคเกษตรและอาหารให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ร่วมกับน.ส.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ผู้แทนการค้าไทย นายวีระพงศ์ ประภา ผู้แทนการค้าไทย และดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โดยในการหารือ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางการบูรณาการท่าทีร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานและขับเคลื่อนนโยบายด้านการค้าไทยอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตนมีกำหนดนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 3–6 พ.ค.2569 เพื่อเข้าร่วมงาน 2026 SelectUSA Investment Summit ร่วมกับภาคเอกชนไทย โดยมีเป้าหมายสำคัญในการแสวงหาคู่ค้าการลงทุนใหม่ ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และหารือด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ควบคู่กับการส่งสัญญาณเชิงบวกต่อสหรัฐฯ ถึงความมุ่งมั่นของไทยในการดูแลและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ขณะเดียวกัน มีกำหนดหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้มาตรา 301 ภายหลังจากที่ไทยได้ยื่นคำชี้แจงต่อสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 เม.ย.2569 รวมถึงการหารือกับสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (USABC) และสภาหอการค้าสหรัฐฯ (USCC) ซึ่งเป็นนักลงทุนรายสำคัญในไทย เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับพันธมิตรในสหรัฐฯ เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนไทยต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศ