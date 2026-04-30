“พาณิชย์”เปิดรับสมัคร SME-Startup-นักประดิษฐ์ ร่วมโครงการจดไอพีในต่างประเทศ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME , Startup นักประดิษฐ์ และนักวิจัยไทย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ เผยจะสนับสนุนการนำเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ไปจดทะเบียน เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ มีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดโครงการ และยังได้รับเงินสนับสนุนการยื่นจดด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 พ.ค.69
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME , Startup นักประดิษฐ์ และนักวิจัยไทยเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ ประจำปี 2569” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อสนับสนุนการนำทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย ประเภทเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจดทะเบียนในประเทศเป้าหมาย อันเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทย โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดสากล ตอบโจทย์นโยบายสร้างความเข้มแข็งให้ SME ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และการวางแนวทางบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เหมาะสมกับธุรกิจ ตลอดจนการจัดทำคำขอและยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ โดยมีการสนับสนุนเงินทุนสำหรับเป็นค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนตามประเภททรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ เครื่องหมายการค้า 80,000 บาทต่อราย สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 120,000 บาทต่อราย และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 80,000 บาทต่อราย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อยอดทางธุรกิจและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการดังกล่าวรวม 16 ราย ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศเป้าหมายทั้งในภูมิภาคเอเชีย สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ สามารถสร้างยอดขายและมูลค่าการซื้อขายสิทธิ์รวมกว่า 51.4 ล้านบาท อาทิ แบรนด์ MOO DENG ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเครื่องหมายการค้าใน 10 ประเทศ) แบรนด์ Warbie Yama คาแรคเตอร์การ์ตูนที่นำมาต่อยอดเป็นสินค้าแฟชัน ของเล่น ของสะสม ของ บริษัท อาร์วามะ จำกัด (อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเครื่องหมายการค้าใน 10 ประเทศ) สารเคลือบผิวเลียนแบบธรรมชาติจากซิลิกาของเสียการเกษตรสำหรับการดักจับและฟื้นฟูการกำจัดฝุ่น PM 2.5 ของ บริษัท แอดวาเทค จำกัด (อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในสหรัฐอเมริกา) เก้าอี้หวายเอ็มมา (Emma) ของ บริษัท คอร์เนอร์ 43 เดคคอร์ จำกัด (ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในสหภาพยุโรป) ชุดโคมไฟ รี-อัพ (RE-UP) ของ บริษัท เทคโฮมดีไซน์ จำกัด (ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในสหภาพยุโรป) เป็นต้น
“การดำเนินโครงการดังกล่าว สะท้อนบทบาทเชิงรุกของกรมในการยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจของไทยให้พร้อมแข่งขันในเวทีสากล โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นฐานในการวางกลยุทธ์การเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีทิศทาง ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสิทธิและการเข้าถึงตลาดต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ซึ่งในระยะยาวจะช่วยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจากการผลิตเชิงปริมาณไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยมูลค่าและทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต”นางอรมนกล่าว
สำหรับผู้ประกอบการ SME , Startup นักประดิษฐ์ และนักวิจัย ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่กำหนด และมีแผนที่จะขยายตลาดสู่ต่างประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://qr.ipthailand.go.th/wRkPadEv ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พ.ค.2569 โดยจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการภายในเดือน พ.ค.2569 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-048-2534 ต่อ 125 หรือ 083-891-2119