กรมพัฒน์ผนึกห้างท้องถิ่น 800 สาขา ลดราคาสินค้า 25-60% ช่วยค่าครองชีพคนไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และร้านค้าปลีกท้องถิ่น 99 แห่ง รวม 800 สาขาทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ไทยช่วยไทย x Local Low Cost” จัดลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ 25-60% เริ่มวันที่ 1-10 พ.ค.นี้ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมมือกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และร้านค้าปลีกท้องถิ่น จัดกิจกรรม “ไทยช่วยไทย x Local Low Cost” ซึ่งเป็นการต่อยอดนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพประชาชน โดยจะร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกท้องถิ่น จำนวน 99 แห่ง รวม 800 สาขาทั่วประเทศ จัดโปรโมชันลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ 25-60% เริ่มวันที่ 1-10 พ.ค.2569 รวม 10 วัน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
“เป็นความตั้งใจของห้างค้าปลีกท้องถิ่น ที่ต้องการเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยสินค้าที่นำมาลดราคาในครั้งนี้ มีทั้งสินค้าที่เป็นเฮ้าส์แบรนด์ของห้าง และแบรนด์ทั่วไปจากผู้ผลิต โดยสินค้าที่จะนำมาลดราคา เช่น ข้าวสาร น้ำตาลทราย น้ำมันพืช ซอสปรุงรส สบู่ ผงซักฟอก แชมพู เป็นต้น บางสินค้าจะลดราคาสูงสุดถึง 60% และไม่ได้จัดครั้งนี้แล้วจบ แต่จะจัดต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยไตรมาส 3 กำหนดวันที่ 1-10 ส.ค.2569 ไตรมาส 4 วันที่ 1-10 พ.ย.2569”
ทั้งนี้ ในการจัดลดราคาของห้างท้องถิ่นดังกล่าว นอกจากจะลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปแล้ว ยังได้จัดลดราคาสินค้ายกแพก ยกลัง เพื่อให้ความช่วยเหลือร้านโชห่วย ที่สามารถมาซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อได้ และร้านอาหาร ที่สามารถมาซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารในราคาประหยัดได้ ซึ่งจะช่วยทำให้ร้านโชห่วยมีรายได้เพิ่มขึ้น และร้านอาหาร มีต้นทุนลดลง
นายพูนพงษ์กล่าวว่า โครงการนี้ เปิดพร้อมกันกับโครงการไทยช่วยไทย ที่จะคิกออฟ นำสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ และแบรนด์ทางเลือก ของห้างค้าส่งค้าปลีกมาจำหน่าย ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ที่จะเริ่มในวันที่ 1 พ.ค.2569 นี้ เช่นเดียวกัน โดยไม่เป็นการชนกัน แต่เป็นการเสริมกันมากกว่า เพราะจะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ที่ใครใกล้ที่ไหน ก็ไปซื้อสินค้าราคาถูกที่นั่น โดยสินค้าไทยช่วยไทย ที่จะนำจำหน่าย ได้แก่ สินค้าอุปโภค เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก และสินค้าบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำมันพืช และซอสปรุงรส ลดราคา 25-58%
โดยในวันที่ 1 พ.ค.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทย ณ อาคารโดม ตลาดบางใหญ่ซิตี้ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ส่วนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทย ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี
นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถซื้อสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์ และแบรน์ทางเลือก ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ GrabMart , Lineman , TikTok , Shopee และ Lazada โดยสินค้าราคาเดียวกันกับที่จำหน่ายในห้างค้าส่งค้าปลีก และจัดส่งฟรีไม่เกิน 5 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และการเข้าถึงสินค้าราคาถูกให้กับประชาชน