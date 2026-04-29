DITP เซ็น MOU ม.แสตมฟอร์ด ยกระดับ SME บุคลากรรัฐ ลุยการค้าโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญ มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME และบุคลากรภาครัฐไทยให้ก้าวทันบริบทการค้าโลกยุคใหม่ พร้อมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนการส่งออกของประเทศอย่างเต็มรูปแบบ
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่า การผนึกกำลังในครั้งนี้ สอดรับกับทิศทางนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าของประเทศ โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการเพิ่มจำนวนผู้ส่งออกรายใหม่ ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะ (Upskill) บุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกอย่างรวดเร็ว
โดย DITP มั่นใจว่า ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จะเป็นการดึงจุดแข็งของทั้งสองหน่วยงาน และเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา เพื่อสร้างกองทัพผู้ส่งออกรายใหม่ที่จะมาช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศในระยะยาว
สำหรับความร่วมมือ จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน 3 มิติหลัก ได้แก่ 1.การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศของ DITP เข้ากับความโดดเด่นด้านวิชาการและเครือข่ายนานาชาติของมหาวิทยาลัย 2.การพัฒนาทักษะและปลูกฝัง Global Mindset โดยจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างกรอบแนวคิดเชิงสากลและทักษะการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ให้กับทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่และบุคลากรของกรมเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุน SME ขยายตลาดต่างประเทศ โดยสร้างกลไกและเครือข่ายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงและเจาะตลาดใหม่ ๆ ในระดับสากลได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน