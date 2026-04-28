“ผู้ว่าฯระยอง”ให้เกียรติเปิดเวที Focus Group จังหวัดระยอง ถกอนาคตทีวีดิจิทัลหลังปี 72

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์เป็นประธานการเปิดประชุมร่วมกลุ่มย่อย ฃึ่งได้รับเกียรติจาก นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ สำนักงาน กสทช.โดย ดร. พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน นางสาวภัทรวดี ไชยยะ ผู้อำนวยการส่วนสำนักงาน กสทช. นายชัชชาญ นาคคะสินธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านประจำ กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์
และนายคมสัน ภูมิรัตน์ ได้มาร่วมจัดงานรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจการโทรทัศน์ของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกการที่เลือกจังหวัดระยองเป็นพื้นที่จัดงานในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีบ
สำหรับการเข้าร่วมการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลประเด็นสำคัญของกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2568 ที่โรงแรม ห้องประชุม แทมมารินด์ ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม แทมมารินด์ การ์เด้น จังหวัดระยอง โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบาย และรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์
การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจโทรทัศน์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับระบบกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อ รวมถึงพฤติกรรมการรับชมของประชาชนในยุคดิจิทัล
นอกจากนี้ เวที Focus Group ยังเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ประกอบการสื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึก ทั้งในด้านความท้าทาย โอกาส และทิศทางการพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยในอนาคต โดยข้อเสนอและข้อมูลที่ได้จากการประชุมจะถูกนำไปใช้ประกอบการจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ด้านกิจการโทรทัศน์ต่อไป
ในการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแทมมารินด์ ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม แทมมารินด์ การ์เด้น จังหวัดระยองท่ามกลางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมหลากหลายภาคส่วน สะท้อนถึงความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานและยกระดับกิจการโทรทัศน์ไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในปัจจุบัน