“พาณิชย์”จัดหลักสูตร ติวเข้มผู้ประกอบการบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าแบบมือโปร

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดหลักสูตรปั้นผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเครื่องหมายการค้า รุ่นที่ 1 นำทีมนายทะเบียน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความรู้ด้านเครื่องหมายการค้าแก่ผู้ประกอบการ ตัวแทนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าแบบมืออาชีพ ทั้งการยื่นจดทะเบียน การคุ้มครองสิทธิ์ และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าอย่างมืออาชีพ (Trademark Professional) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 เม.ย.2569 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี โดยได้ยกทีมนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระดับแถวหน้า มาให้ความรู้ด้านเครื่องหมายการค้าให้กับผู้ประกอบการและตัวแทนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้สามารถเสริมเกราะคุ้มครองสิทธิ์และบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าแบบมืออาชีพ ลดปัญหาหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น และต่อยอดเครื่องหมายการค้าสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
โดยหลักสูตรการบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าอย่างมืออาชีพ ได้รับการออกแบบเนื้อหาอย่างเข้มข้น ครอบคลุมองค์ความรู้พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้งานจริง ตั้งแต่หัวข้อ Branding 101 ปั้นแบรนด์ให้ผ่านด่านกฎหมาย โดยเจาะลึกลักษณะเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย แนวทางการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าในมุมมองนายทะเบียน การสืบค้นและตรวจสอบความเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าด้วยตัวเองด้วยระบบ AI Image Search และ Trademark Checker วิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมฝึกใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ บนระบบเครื่องหมายการค้า (e-Trademark) การใช้ประโยชน์จากการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ การต่อยอดเชิงพาณิชย์เครื่องหมายการค้าไทยในตลาดสากล ตลอดจนข้อพึงระวังและกรณีศึกษาที่น่าสนใจพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ
“การอบรมหลักสูตร Trademark Professional ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและภาคธุรกิจเป็นจำนวนมาก สะท้อนถึงความตื่นตัวในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจอย่างจริงจัง ซึ่งกรมมีแผนเปิดหลักสูตรดังกล่าวในรุ่นที่ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบกติกาการแข่งขันและบริบททางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างบุคลากรด้านเครื่องหมายการค้าคุณภาพที่สามารถพาแบรนด์ไทยไปเติบโตในเวทีโลกให้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”นางอรมนกล่าว
ปัจจุบัน สถานการณ์เศรษฐกิจเต็มไปด้วยความท้าทายรอบด้าน การสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ถือเป็นทางรอดหลักและเป็นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญ โดยมอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในมิติของการสร้างสรรค์ การปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
สำหรับเครื่องหมายการค้า เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนคำขอจดทะเบียนมากที่สุดในไทย โดยในปี 2568 มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงถึง 55,668 คำขอ คิดเป็น 73.85% ของคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (75,381 คำขอ) สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นของการสร้างและบริหารจัดการแบรนด์ในภาคธุรกิจ ซึ่งไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการขอรับความคุ้มครองเท่านั้น แต่ควรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ อาทิ การสร้างการรับรู้ในตลาด การเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการ การต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจ