แจงอีกรอบ! “พิมรี่พาย” ขายทุเรียนลูกละ 100 เป็นราคาจัดโปร ไม่มีกดราคาซื้อเกษตรกร

“พาณิชย์” ชี้แจงอีกรอบ “พิมรี่พาย” ไลฟ์สดขายทุเรียนลูกละ 100 บาท เป็นการตั้งราคาจัดโปรโมชัน เพื่อเร่งยอดขาย ส่วนการจัดหาทุเรียนและราคารับซื้อ เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับเกษตรกร ที่มีการเจรจาสอดคล้องกับต้นทุน เกษตรกรได้ราคาที่พอใจ ยันพาณิชย์กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีการกดราคา เผยล่าสุดราคาซื้อขาย เกรด AB กิโลกรัมละ 135-150 บาท เกรด C 90-100 บาท เกรด D 70-80 บาท
นายกรนิจ โนนจุ้ย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจกรณีพิมรี่พาย อินฟลูเอนเซอร์ จะไลฟ์สดจำหน่ายทุเรียนเป็นจำนวนมาก และจำหน่ายในราคาถูก ว่า ได้สอบถามไปยังพิมรี่พาย และได้รับทราบว่าส่วนตัวผู้ประกอบการมีความต้องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ในการขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้ไทย ผ่านรูปแบบ Live Commerce จากแหล่งผลิตโดยตรง เพื่อช่วยให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น ตอบสนองต่อสถานการณ์ผลผลิตในปีนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“แนวทางดำเนินการ คือ พิมรี่พายจัดหาทุเรียนมาจำหน่ายผ่านการไลฟ์สด โดยใช้โปรโมชันมาช่วยเร่งให้ขายผลผลิตได้เร็วขึ้น ซึ่งในทุกปี มีการขายผ่านช่องทางนี้มาโดยตลอด และมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดรองรับใหม่ ๆ ที่แน่นอน”
สำหรับการจัดโปรโมชันจำหน่ายในราคาพิเศษ เป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างเกษตรกรและผู้จัดจำหน่าย ที่ทุกฝ่ายเจรจาให้สอดคล้องกับต้นทุน และเกษตรกรได้ราคาที่พอใจ แต่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ จะเข้าไปกำกับดูแลให้การซื้อขายสอดคล้องกับต้นทุน และไม่ให้เกิดการกดราคาซื้อจากเกษตรกร และต้องเป็นไปตามกลไกตลาด
นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ มีความยินดีเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการ และอินฟลูเอนเซอร์ เข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับราคาสินค้าเกษตร และไม่ได้มีนโยบายในการให้การสนับสนุนอินฟลูเอนเซอร์ หรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ เหมือนกับที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ทั้งการเชิญอินฟลูเอนเซอร์จากจีน ให้เข้ามาช่วยไลฟ์สดขายทุเรียน และอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศ ให้เข้ามาช่วย
ส่วนสถานการณ์ราคาทุเรียน ณ วันที่ 27 เม.ย.2569 ตามท้องตลาด ราคาเกรดส่งออก AB อยู่ที่กิโลกรัมละ 135-150 บาท เกรด C กิโลกรัมละ 90–100 บาท เกรด D กิโลกรัมละ 70-80 บาท เกรดคละ กิโลกรัมละ 125-130 บาท โดยในช่วงราคาจะแตกต่างกันตามคุณภาพของผลผลิต
ก่อนหน้านี้ พิมรี่พาย แจ้งว่า จะไลฟ์สดจำหน่ายทุเรียนที่หน้าสวน ในราคาลูกละ 100 บาท ตั้งเป้าประมาณ 100 ล้านลูก ในวันที่ 28 เม.ย.2569 จากนั้น ได้เกิดเป็นกระแสข่าวว่าผลจากที่กระทรวงพาณิชย์ นำอินฟลูเอนเซอร์ไปขายทุเรียนลูกละ 100 บาท ส่งผลกระทบทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำ เพราะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 135-150 บาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาชี้แจงว่า ทุเรียนที่นำมาจำเป็นเป็นทุเรียนตกเกรด ลูกเล็ก ลูกไม่สมบูรณ์ แต่มีคุณภาพมาตรฐานปกติ จึงขายได้ราคาถูก และอีกส่วนเป็นโปรโมชันของผู้ขาย จากนั้น มีเกษตรกร ออกมาโจมตีว่า ทุเรียนขายเป็นกิโลกรัม การขายลูกละ 100 บาท เป็นการทำลายตลาด กระทรวงพาณิชย์จึงต้องออกมาชี้แจงอีกครั้งว่า เป็นการจัดโปรโมชันของผู้ขาย และผู้ขายได้เจรจาซื้อจากเกษตรกรในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุน และเกษตรกรพอใจ เพื่อช่วยระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะทุเรียนตกเกรด ลูกไม่สมบูรณ์ และลูกเล็ก ที่หาตลาดขายได้ยากกว่าทุเรียนเกรดคุณภาพ