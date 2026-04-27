“พาณิชย์” แจง “พิมรี่พาย” ไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ 100 เป็นโปรอินฟลูดัง ไซส์เล็กคุณภาพดี ช่วยชาวสวน

โฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงดึง “พิมรี่พาย” ขายทุเรียนลูกละ 100 บาท เป็นการจัดโปรโมชันของอินฟลูเอนเซอร์ ที่ตั้งใจเข้ามาช่วยส่งเสริมการบริโภคทุเรียน และช่วยระบายผลผลิตให้กับเกษตรกร และเป็นทุเรียนลูกไม่สวย ลูกขนาดเล็ก ไม่ใช่เกรดส่งออก แต่คุณภาพ มาตรฐานปกติ ส่วนสถานการณ์ราคาช่วงฤดูกาลล่าสุด อยู่ที่กิโลกรัมละ 140-150 บาท
นายกรนิจ โนนจุ้ย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ดึงพิมรี่พาย อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มาไลฟ์สดขายทุเรียนไทยหน้าสวนในราคาลูกละ 100 บาท และมีข้อกังวลกระทบราคาจำหน่ายทุเรียนช่วงฤดูกาล ว่า ทุเรียนที่นำมาจำหน่าย เป็นทุเรียนเกรดที่ล้งหรือสวนทุเรียนจำหน่ายในประเทศ ลูกทรงอาจจะไม่ค่อยสวย หรือลูกขนาดเล็ก แต่เป็นทุเรียนคุณภาพดี มีมาตรฐาน เหมือนทุเรียนเกรดส่งออก ส่วนราคาที่จำหน่ายได้ถูก เพราะราคาขายปกติ ก็ต่ำกว่าเกรด D ที่ส่งออกอยู่แล้ว และการจำหน่ายในราคาดังกล่าว ยังเป็นราคาโปรโมชันของอินฟลูเอนเซอร์ ที่ต้องการส่งเสริมการบริโภคทุเรียน และช่วยเกษตรกรระบายผลผลิต
ทั้งนี้ ในการจำหน่ายของอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ดึงเข้ามาช่วยระบายทุเรียน จะมีการจำหน่ายทุเรียนเกรดอื่น ๆ รวมถึงเกรดพรีเมียมด้วย เพื่อช่วยระบายผลผลิต และดูแลราคาให้กับเกษตรกร
สำหรับสถานการณ์ราคาทุเรียน ณ วันที่ 27 เม.ย.2569 พบว่า มีการจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 140-150 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สอดคล้องกับกลไกตลาดและคุณภาพสินค้าในช่วงฤดูกาล ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณผลผลิตอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งดำเนินมาตรการดูแลสมดุลตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร
โครงการขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้ผ่านทางออนไลน์ เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์นำมาช่วยในการระบายผลผลิตผลไม้ในช่วงฤดูกาล โดยดึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังทั้งในและต่างประเทศมาช่วยขาย ผ่านกิจกรรม Live Commerce โดยล่าสุด ได้ดึงอินฟลูเอนเซอร์จีน มาขายทุเรียนถึงหน้าสวน และดึงพิมรี่พาย มาช่วยขายด้วย กำหนดจัดไลฟ์สดขายในวันที่ 28 เม.ย.2569 โดยทุเรียนที่นำมาจำหน่ายเป็นทุเรียนตัดสด คุณภาพดี แต่อาจจะลูกไม่สวย ตกเกรด ลูกเล็ก จึงสามารถทำราคาถูกได้
นอกจากนี้ การจัดไลฟ์สดขายทุเรียน ยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกร ในการใช้ช่องทางออนไลน์ขายผลผลิต เพราะจะได้เรียนรู้การขายออนไลน์ การสร้างคอนเทนต์ และการเข้าถึงตลาดดิจิทัล เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาช่องทางจำหน่ายของตนเองได้ในระยะยาว