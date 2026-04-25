บริษัทตั้งใหม่ เดือน มี.ค.69 มีจำนวน 7,588 ราย เพิ่ม 2.10%

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เดือน มี.ค.2569 มีจำนวน 7,588 ราย เพิ่มขึ้น 2.10% ทุนจดทะเบียน 19,500 ล้านบาท ลดลง 49.53% ส่วนการเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 1,111 ราย เพิ่มขึ้น 24.97% ทุนจดทะเบียน 5,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.31% และรวม 3 เดือน ปี 2569 (ม.ค.-มี.ค.) มีจำนวนตั้งใหม่ 23,225 ราย ลดลง 2.51% ทุนจดทะเบียน 58,576 ล้านบาท ลดลง 26.71% และเลิกกิจการ 3,236 ราย เพิ่มขึ้น 4.15% ทุนจดทะเบียน 21,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.45%
โดยเมื่อวิเคราะห์อัตราการเติบโตของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ พบว่า มี 3 ประเภทธุรกิจที่ขยายตัวอย่างน่าสนใจ ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2.ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร และ 3.ธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต ส่วนธุรกิจเลิกกิจการ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน 2.ธุรกิจการติดตั้งไฟฟ้า และ 3.ธุรกิจจัดนำเที่ยว
ทั้งนี้ ในเดือน มี.ค.2569 มีนิติบุคคล 1 ราย ที่มีทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เกิน 1,000 ล้านบาท คือ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 4,488 ล้านบาท เป็นการควบรวมระหว่าง บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ รับประกันอัคคีภัย รับประกันอุบัติเหตุ รับประกันภัยทางบก ทางน้ำ ทางทะเล ทางอากาศ และรับประกันภัยในการขนส่งทุกชนิดทุกประเภท และรวมถึงธุรกิจประกันภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้มีการจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากมาตรการภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายที่สำคัญ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การส่งเสริมท่องเที่ยวตลอดปีและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เป็นต้น และยังมีการเติบโตของการค้าออนไลน์ ที่ทำให้การขายปลีกผ่านออนไลน์ขยายตัวขึ้น แต่จากนี้ ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ทั้งในและนอกประเทศ ที่จะเป็นปัจจัยกดดัน ทั้งภาษีสหรัฐฯ ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ความไม่แน่นอนการค้าโลก ราคาพลังงาน ที่จะเป็นแรงกดดันต่อการทำธุรกิจใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2569 มีธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลรวมทั้งสิ้น 2,073,303 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 32.22 ล้านล้านบาท โดยมีนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่ 986,972 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 23.73 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 787,205 ราย คิดเป็น 79.76% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 17.63 ล้านล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 198,259 ราย คิดเป็น 20.09% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 0.43 ล้านล้านบาท และบริษัทมหาชนจำกัด 1,508 ราย คิดเป็น 0.15% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 5.67 ล้านล้านบาท
โดยกลุ่มนิติบุคคลที่มีสัดส่วนการจดทะเบียนมากที่สุด คือ กลุ่มบริการ มีจำนวน 536,871 ราย ทุนจดทะเบียน 13.88 ล้านล้านบาท รองลงมา คือ กลุ่มค้าส่ง ค้าปลีก 323,187 ราย ทุนจดทะเบียน 2.65 ล้านล้านบาท และกลุ่มผลิต 126,914 ราย ทุนจดทะเบียน 7.20 ล้านล้านบาท คิดเป็น 54.40% 32.74% และ 12.86% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ตามลำดับ