สินค้า “ไทยช่วยไทย” ราคาถูก พร้อมขาย ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ 1 พ.ค.นี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยสินค้า “ไทยช่วยไทย” ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” พร้อมหน่าย ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ 878 แห่ง มีสินค้าที่จำเป็น ทั้งสบู่ แชมพู ผงซักฟอก ข้าวสาร น้ำตาล น้ำมันพืช ซอสปรุงรส เริ่มดีเดย์ 1 พ.ค.69 จากนั้นเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมบูรณาการความร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นำสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ และสินค้าแบรนด์ทางเลือก ของห้างค้าส่งและค้าปลีกสมัยใหม่ ไปจำหน่าย ณ ที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม 878 แห่ง เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยล่าสุดกรมได้หารือกับกรมการปกครองและห้างค้าส่งค้าปลีกแล้ว พร้อมที่จะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2569 เป็นต้นไป จะจัดจำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ที่ 1,8,15,22 และ 29 ของเดือน พ.ค.2569 รวม 5 ครั้ง
ทั้งนี้ ในเบื้องต้น การเปิดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ ที่ว่าการอำเภอ อาจจะยังไม่ครบทุกอำเภอในทันที แต่จะเปิดจำหน่ายให้ได้มากที่สุด และจะเปิดให้ครบทุกอำเภอต่อไป
สำหรับสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ สินค้าอุปโภค เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก และสินค้าบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำมันพืช ซอสปรุงรส โดยสินค้าเหล่านี้ เป็นสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์ และแบรนด์ทางเลือก ซึ่งปกติก็มีราคาถูกกว่าแบรนด์ปกติอยู่แล้ว เฉลี่ย 20% แต่เมื่อนำมาจำหน่ายในโครงการนี้ จะลดราคา 25–58% เท่ากับว่าลดราคาแล้วลดราคาอีก
ก่อนหน้านี้ กรมได้ร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีก ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ร่วมกันลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน โดยนำสินค้ากลุ่มเฮ้าส์ แบรนด์ และแบรนด์ทางเลือก มาลดราคาในโครงการไทยช่วยไทยมากกว่า 3,000 รายการ ผ่านห้างค้าส่งและค้าปลีกสมัยใหม่ อาทิ ซีพี แอ็กซ์ตร้า (Makro, Lotus’s), บิ๊กซี (Big C), เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล (Tops) และเซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ (GO Wholesale)
จากนั้น ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์ม ได้แก่ Shopee Lazada LineMan TikTok และ Grab จัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านทางออนไลน์ โดยขายสินค้าในราคาเดียวกันกับที่ขายในห้างค้าส่งค้าปลีก และมีโปรโมชันส่งฟรี ไม่เกิน 5 กิโลเมตร ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้าราคาประหยัด และช่วยลดภาระค่าครองชีพได้เพิ่มขึ้น และล่าสุด กำลังจะเปิดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทย ณ ที่ว่าการอำเภอ