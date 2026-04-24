ส่งออกโลหะซิลิคอนเฮ! รอดถูกสหรัฐฯ เก็บอากรอุดหนุน หลังผลไต่สวนไม่พบความผิด

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข่าวดี สหรัฐฯ ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด กรณีเปิดไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (CVD) สินค้าโลหะซิลิคอนแล้ว ไทยเป็นประเทศเดียวที่พ้นจากข้อกล่าวหา เหตุไม่มีการอุดหนุนที่สร้างการบิดเบือน ทำการค้าเป็นธรรม และสินค้าไทยจะไม่ถูกเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุน คาดส่งผลดีทำให้ไทยยังส่งออกไปสหรัฐฯ ได้ดีขึ้น และสร้างความน่าเชื่อถือสินค้าไทยในตลาดโลก
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (U.S. International Trade Commission: U.S ITC) ได้ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด (Final Determination) กรณีสหรัฐฯ เปิดไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (CVD) สำหรับสินค้าโลหะซิลิคอนที่นำเข้าจากไทย นอร์เวย์ ลาว ออสเตรเลีย และแองโกลา โดยไทยเป็นประเทศเดียวที่พ้นจากข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นข่าวดีต่อการส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทย ท่ามกลางกระแสการค้าโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและมาตรการกีดกันรูปแบบใหม่
ทั้งนี้ U.S. ITC ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การนำเข้าสินค้าโลหะซิลิคอนจากไทย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในของสหรัฐฯ จึงยุติการไต่สวนต่อไทยทันที พร้อมทั้งยืนยันว่า สินค้าดังกล่าวจากไทยจะไม่ถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duties) แต่อย่างใด เนื่องจากไทยไม่ได้มีการอุดหนุนที่สร้างความบิดเบือนตลาด และยังคงดำเนินการทางการค้าระหว่างประเทศอยู่ภายใต้กรอบกติกาทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางการค้าที่สำคัญในระยะยาว
ในปี 2567 ไทยส่งออกสินค้าโลหะซิลิคอน ไปยังสหรัฐฯ มูลค่า 655,629,838 บาท (ประมาณ 93.50 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือสัดส่วน 25.57% ดังนั้น การประกาศผลชั้นที่สุดในครั้งนี้ นอกจากไทยจะไม่ถูกเก็บอากร CVD จากสหรัฐฯ แต่ยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสินค้าโลหะซิลิคอนซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมยุคใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปจนถึงพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์
อย่างไรก็ตาม กรมในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบพันธกิจในการดำเนินการปกป้องและตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศ ยืนยันว่าจะมุ่งมั่นในการลดอุปสรรคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้า รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยต่อไป