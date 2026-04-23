สนข.จับมือ USTDA ทำแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพิ่มสัดส่วนขนส่งทางราง

สนข. ร่วมกับ USTDA เปิดเวทีระดมความเห็นเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องอย่างบูรณาการของประเทศไทย ผลักดันการขนส่งทางรางเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ลดอุบัติเหตุทางถนน ลดมลพิษ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน
วันนี้ (23 เมษายน 2569) นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 (The 1st Stakeholder Workshop) โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องอย่างบูรณาการของประเทศไทย ภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance) จากองค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Trade and Development Agency: USTDA) โดยมี นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พร้อมด้วยผู้แทน USTDA, Federal Railroad Administration (FRA) of U.S. Department of Transportation (USDOT), American Association of Railroads (AAR) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล
นายปัญญา กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม โดย สนข. ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก USTDA 1,360,740 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีบริษัท CPCS Transcom Inc. เป็นที่ปรึกษา ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 เดือน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการขนส่งต่อเนื่องอย่างบูรณาการของประเทศไทย และให้ข้อเสนอแนะแก่ประเทศไทยในการผลักดันการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบทางรถไฟ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศในการลดต้นทุนการขนส่ง โดยเปลี่ยนสัดส่วนการขนส่งจากทางถนนไปสู่ทางราง การลดมลพิษ การลดอุบัติเหตุและการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน จากการปรับเปลี่ยนการขนส่งสินค้าทางถนนไปสู่ทางราง ตลอดจนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2569
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศไทย