“พาณิชย์”ปลื้มมะม่วง GI ทำเมนูเสิร์ฟงานแต่ง“ณเดชน์–ญาญ่า”

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปลื้ม สินค้า GI มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดขอนแก่น ถูกนำไปเป็นเมนูชามะม่วงสีทอง น้ำมะม่วงสด และข้าวเหนียวมะม่วงบ้านแฮด รับรองแขกในงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า” เผยช่วยสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้า GI เพิ่มมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมมีความยินดีที่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้ถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในเมนูของหวานและเครื่องดื่มในงานแต่งงานของคู่รักคนดัง ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า อุรัสยา ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยสื่อสารเสน่ห์และอัตลักษณ์สินค้า GI จากภาคอีสานไปสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง และทำให้ผู้บริโภคได้รู้จักผลไม้ GI ชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น และมั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น
โดยในโอกาสพิเศษดังกล่าว “เชฟคำนาง” (ณัฎฐภรณ์ คมจิต) แห่งเฮือนคำนาง ผู้รับหน้าที่ออกแบบเมนูอาหารในงานแต่ง ได้นำสินค้า GI มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดขอนแก่น มารังสรรค์เป็นเมนูหลากหลาย ได้แก่ ชามะม่วงสีทอง น้ำมะม่วงสด และข้าวเหนียวมะม่วงบ้านแฮด โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไปจนถึงการออกแบบรสชาติและการนำเสนอ เพื่อเสิร์ฟความหวานและสะท้อนอัตลักษณ์ของมะม่วงท้องถิ่นได้อย่างลงตัว
สำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดขอนแก่น ที่ถูกนำมาใช้ในงานสำคัญครั้งนี้ เป็นมะม่วง GI ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ปลูกในพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น (อำเภอบ้านแฮด เปือยน้อย และบ้านไผ่) จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอบัวลาย) และจังหวัดมหาสารคาม (อำเภอโกสุมพิสัย) โดยพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นที่ราบ มีเทือกเขาและภูเขาน้อยใหญ่ล้อมรอบ มีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่คือลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี ลักษณะภูมิอากาศมีฝนตกสลับแห้งแล้ง ดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายที่ระบายน้ำได้ดีและอุดมไปด้วยธาตุอาหารสำคัญ เช่น โพแทสเซียมและฟอสฟอรัส ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินและอินทรียวัตถุ ดินจึงเหมาะกับการปลูกมะม่วงอย่างยิ่ง เพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและเจริญเติบโตได้ดีในดินลักษณะนี้ ส่งผลให้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดขอนแก่น มีผลขนาดใหญ่ เปลือกบาง ผลที่สุกจะมีผิวสีเหลืองทอง เนื้อแน่นสีเหลืองเข้ม ไม่มีเสี้ยน และรสชาติหวานหอม เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลิ้มลองมะม่วงดังกล่าว สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งผลิต พร้อมพิสูจน์คุณภาพความอร่อยของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดขอนแก่น ได้ที่วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น หรือติดต่อสั่งซื้อได้ที่นายสุธีย์ ทินราช ประธานกลุ่มวิสาหกิจ โทร. 086-5334139 และสินค้า GI ดังกล่าว ยังมีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคอุดหนุนผลไม้และสินค้า GI ไทยจากแหล่งผลิตหรือช่องทางจำหน่ายต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้สู่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน