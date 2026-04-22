DITP แนะผู้ประกอบการ ใช้ออนไลน์ขายสิ่งทอ-รองเท้า เจาะตลาดอาร์เจนตินา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำรวจตลาดสินค้าแฟชั่นอาร์เจนตินา พบมีการนำเข้าสินค้าสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี หลังรัฐบาลเปิดเสรีการค้า ผ่อนคลายมาตรการควบคุม แนะไทยใช้โอกาสนี้ ส่งสินค้าไปขาย ย้ำเน้นคุณภาพ ราคาเหมาะสม ดีไซน์ทันสมัย ขายผ่านช่องทางออนไลน์ จะทำให้เข้าถึงตลาดได้เร็วสุด
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจลู่ทางการค้าและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจาก น.ส.อภิชญา โสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา ถึงการสำรวจตลาดแฟชั่นอาร์เจนตินา และโอกาสในการส่งออกสินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าของไทยไปจำหน่าย เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานข้อมูลประกอบว่า ในปี 2025 อาร์เจนตินานำเข้าสินค้าสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าสูงสุดในรอบ 10 ปี หลังจากที่รัฐบาลดำเนินนโยบายเปิดเสรีทางการค้าและผ่อนคลายมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้สินค้านำเข้าสามารถเข้ามาตีตลาดอาร์เจนตินาได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากจีนอย่าง Shein และ Temu เนื่องจากสินค้านำเข้ามีต้นทุนต่ำกว่าและสามารถจำหน่ายในราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายกว่าขณะที่ผู้ผลิตในประเทศยังคงเผชิญต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง ทั้งจากภาระภาษี ค่าแรง พลังงาน และต้นทุนทางการเงิน ส่งผลให้ไม่สามารถปรับลดราคาแข่งขันได้ในระดับเดียวกับสินค้านำเข้า
ภาวะดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคหันไปเลือกสินค้านำเข้ามากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายของผู้ประกอบการในประเทศชะลอตัว สต็อกสินค้าคงค้างเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้น และหลายโรงงานจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตหรือปรับลดการจ้างงานเพื่อควบคุมต้นทุน โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการเลิกจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มมากกว่า 18,000 คน และกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมลดลงเหลือเพียงร้อยละ 33 ของศักยภาพทั้งหมด
ทั้งนี้ ยังมีข้อมูลจาก Analytica Consulting Group ระบุว่า ในปี 2025 อาร์เจนตินามีการนำเข้าสินค้าสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้า มูลค่ารวม 1,506 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 โดยเป็นการนำเข้าสูงสุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แบ่งเป็นการนำเข้ารองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้า มูลค่า 825 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.42 และสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม 681 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 97.32 และหากพิจารณาตัวเลขในหมวดรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้า พบว่ามีการนำเข้ารองเท้าหนังมากที่สุด มูลค่า 318.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา คือ รองเท้ายางหรือพลาสติก มูลค่า 282.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรองเท้าที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ รวมถึงรองเท้าผ้าใบ มูลค่า 182.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับหมวดสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม พบว่า มีการนำเข้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทำจากผ้าไหมหรือผ้าสังเคราะห์มากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 91.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา คือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ถักหรือโครเชต์จากเส้นใยสังเคราะห์ มูลค่า 81.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเครื่องแต่งกายผู้ชายหรือเด็กผู้ชาย 71.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการนำเข้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากแรงสนับสนุนในการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบขนส่งพัสดุในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โดยในปี 2025 ช่องทางดังกล่าวมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 274.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของภาคการค้าปลีกออนไลน์
ในแง่ของประเทศคู่ค้า พบว่า จีนเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้าที่สำคัญที่สุดของอาร์เจนตินา โดยมีมูลค่า 472.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 31.36 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าเสื้อผ้ารองเท้าทั้งหมด สำหรับประเทศคู่ค้าอื่นที่มีสัดส่วนรองลงมา ได้แก่ เวียดนาม บราซิล อินโดนีเซีย และกัมพูชา
“ตลาดอาร์เจนตินามีการนำเข้าสินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงแนวโน้มของผู้บริโภคที่หันมาสนใจสินค้านำเข้ามากขึ้น พร้อมกับการเปิดเสรีทางการค้าและการเติบโตของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ทำให้สินค้าส่งออกเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น แม้จะสร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิตภายในประเทศ แต่สำหรับไทยถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และดีไซน์ทันสมัย เช่น เสื้อผ้าแฟชัน เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า การเติบโตของช่องทางออนไลน์และร้านค้าปลีกช่วยให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไทยสามารถใช้โอกาสนี้สร้างความร่วมมือกับผู้นำเข้าท้องถิ่นหรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในการขยายตลาดสินค้าเครื่องนุ่งห่มในอาร์เจนตินาได้”น.ส.สุนันทากล่าว