“พาณิชย์”ไฟเขียว 1 ราย ขึ้นราคาน้ำมันปาล์มขวด 1-2 บาท อีก 3 ราย กำลังต่อรอง

กรมการค้าภายในไฟเขียว ผู้ประกอบการ 1 ราย ขึ้นราคาน้ำมันปาล์มขวด 1-2 บาท ทำราคาขยับเป็น 47-49 บาท ส่วนอีก 3 ราย ยังไม่อนุมัติ อยู่ระหว่างพิจารณาโครงสร้างต้นทุน และต่อรองให้ทยอยปรับขึ้น เหตุขอขึ้นเกินขวดละ 50 บาท ส่วนการติดตามสถานการณ์ปาล์ม พบราคาผลปาล์มเริ่มลดลงตามราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดโลก เกษตรกรร้องขอให้ช่วย หลังโรงสกัดลดราคารับซื้อทุกวัน
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ครั้งที่ 3/69 ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมเพิ่งอนุมัติให้ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ราย ปรับขึ้นราคาได้ขวด (ลิตร) ละ 1-2 บาท ตามต้นทุนที่สูงขึ้น จากที่ทำเรื่องขอปรับขึ้นราคามายังกรมทั้งหมด 4 ราย ส่งผลให้ราคาปาล์มขวดของรายที่อนุมัติให้ปรับขึ้น อยู่ที่ขวดละ 47-49 บาท ส่วนรายที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ปรับขึ้น เพราะอยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลโครงสร้างต้นทุน และเจรจาต่อรองให้ทยอยปรับขึ้นราคาทีละน้อย เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนมากเกินไป เนื่องจากขอปรับขึ้นมาเกินขวดละ 50 บาท ขณะที่สินค้าอื่น ๆ ที่ขอปรับขึ้นราคามา ทั้งสบู่ แชมพู อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างต้นทุนเช่นกัน
ส่วนผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ได้ติดตามสถานการณ์การผลิต ราคา และการใช้น้ำมันปาล์มดิบ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานว่า ในช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค.2569 ได้ปรับลดคาการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันปาล์มลงจากคาดการณ์เดิม เพราะเกิดภาวะภัยแล้ง โดยผลิตจะเหลือเพียง 1.88 ล้านตัน, 2.24 ล้านตัน และ 2.50 ล้านตัน จากเดิมที่ 2 ล้านตัน, 2.44 ล้านตัน และ 2.7 ล้านตัน
สำหรับสถานการณ์ด้านราคา พบว่า ราคารับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรเริ่มปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ในตลาดโลกที่ลดลง โดยราคาผลปาล์มสดล่าสุด วันที่ 20 เม.ย.2569 อยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 6.60-7.20 บาท เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ขณะที่ราคา CPO มาเลเซีย ลดลงจากกก.ละ 39.50 บาท เหลือ 36 บาท ตามราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดลง
ในด้านการส่งออก หลังจากที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้เพิ่มมาตรการกำกับดูแลน้ำมันปาล์ม โดยให้ขออนุญาตก่อนการส่งออก เพื่อสร้างสมดุลการใช้ในประเทศ เดือน เม.ย.2569 ได้อนุญาตให้ส่งออกแล้ว 90,000 ตัน จากกรอบปริมาณที่กำหนดไม่เกิน 200,000 ตัน
นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้พบความผิดปกติของการรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร โดยโรงสกัดลดราคาซื้อทุกวัน ๆ ละ 20-40 สตางค์ต่อกก. ทำให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ขาดทุนแล้ว โดยเกษตรกรภาคกลางขายได้ กก. ละ 6 บาทเศษ ซึ่งขาดทุน เพราะต้นทุนผลิตอยู่ที่ กก.ละ 7 บาท ส่วนภาคใต้ยังได้ กก.ละ 7 บาทเศษ จึงต้องการให้กรมการค้าภายใน เข้าไปดูว่าปัญหาเกิดจากอะไร เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร ให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรม