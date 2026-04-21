  1. หน้าหลัก 
  2. เศรษฐกิจ-ธุรกิจ 
  3. การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม 

x

ช็อกวงการธุรกิจไทย! สิ้น "หมอเสริฐ" ในวัย 93 ปี ปิดตำนานเจ้าพ่อโรงพยาบาล-สายการบิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ข่าวเศร้าวงการธุรกิจไทย เมื่อ “หมอเสริฐ” นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นักธุรกิจระดับตำนาน ผู้สร้างอาณาจักรโรงพยาบาลและสายการบินของไทย ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ หลังเข้ารับการรักษาตัวมาเป็นเวลานาน สิริอายุ 93 ปี ท่ามกลางความอาลัยของคนในแวดวงธุรกิจ การแพทย์ และสังคมในวงกว้าง

“หมอเสริฐ” ได้รับการยกย่องในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย โดยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเครือ Bangkok Dusit Medical Services ให้เติบโตจนเป็นหนึ่งในเครือโรงพยาบาลชั้นนำของเอเชีย พร้อมยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลของไทยสู่ระดับสากล

นอกจากนี้ ยังต่อยอดความสำเร็จสู่ธุรกิจการบิน ก่อตั้ง Bangkok Airways สายการบินบูติกที่มีเอกลักษณ์ และขยายการลงทุนสู่ธุรกิจสื่อผ่าน PPTV HD 36 สะท้อนวิสัยทัศน์นักธุรกิจที่มองไกลและหลากหลาย

จากผลงานตลอดชีวิต ส่งให้นพ.ปราเสริฐติดอันดับมหาเศรษฐีของไทยมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันยังทุ่มเททำกิจกรรมเพื่อสังคม สนับสนุนทั้งด้านการแพทย์และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพ จัดขึ้น ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร โดยวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. พิธีรดน้ำศพ เวลา 17.00 น. พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม ก่อนมีพิธีสวดพระอภิธรรมต่อเนื่องระหว่างวันที่ 23–28 เมษายน เวลา 18.30 น.

การจากไปของ “หมอเสริฐ” นับเป็นแรงสะเทือนครั้งใหญ่ของวงการธุรกิจไทย ปิดฉากผู้บุกเบิกตัวจริงของอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนและการบิน ทิ้งไว้เพียงผลงานระดับตำนานและมรดกทางความคิดที่ยังคงทรงอิทธิพลต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

