“พาณิชย์”ถกผู้ผลิตเม็ดพลาสติก-บรรจุภัณฑ์ สั่งรายงานสต็อก ราคา ป้องกันเอาเปรียบ

กรมการค้าภายประชุมผู้ผลิตเม็ดพลาสติก และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ติดตามสถานการณ์การผลิต สถานการณ์ราคา กำหนด 5 กลุ่มกำกับดูแล เหตุมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ส่วนสินค้ามีเพียงพอ ใช้ได้ต่อเนื่องถึง มิ.ย.-ก.ค.69 ราคาผ่อนคลายลง แต่ยังผันผวน ขึ้นลงเร็ว สั่งผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายงานสต็อก ราคา ทุกสัปดาห์ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ทุก 15 วัน เพื่อกำกับดูแล ป้องกันบิดเบือนตลาด
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เชิญผู้ผลิตเม็ดพลาสติก และผู้นำเม็ดพลาสติกไปผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ มาหารือสถานการณ์การผลิต ปริมาณสินค้า และสถานการณ์ราคา เพื่อติดตามดูว่าสินค้ามีเพียงพอหรือไม่ สถานการณ์ด้านราคาเป็นอย่างไร และมาตรการกำกับดูแลเหมาะสมหรือไม่ มีอะไรจะต้องปรับปรุง เพราะเม็ดพลาสติก เป็นสินค้าควบคุมรายการใหม่ ที่กรมได้เข้ามากำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลน การกักตุน และบิดเบือนราคา ตามนโยบายที่ได้รับจากนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
โดยในการหารือ ที่ประชุมได้มีการกำหนดกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่จะเข้าไปกำกับดูแลออกเป็น 3 กลุ่ม เพราะเป็นสินค้าที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ได้แก่ 1.กล่องพลาสติก 2.ถุงแกงและถุงร้อน–เย็น 3.ถุงหูหิ้วและถุงพลาสติกทั่วไป 4.ถุงขยะ และ 5.ถุงบรรจุสินค้าเกษตร เช่น ถุงปุ๋ยและถุงกระสอบ ซึ่งเห็นตรงกันว่า การกำกับดูแลสินค้าทั้ง 5 กลุ่มนี้ ครอบคลุมสินค้าจำเป็นที่ประชาชนต้องใช้ถึง 40% ของสินค้าพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ถือว่าเหมาะสมกับสถานการณ์
ส่วนสถานการณ์ด้านการผลิต สินค้ายังมีเพียงพอ และในเชิงปริมาณจะใช้ได้ต่อเนื่องถึงเดือน มิ.ย.-ก.ค.2569 และสถานการณ์ด้านราคา แม้ตอนนี้จะผ่อนคลายลง แต่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงรวดเร็ว จากสถานการณ์การปิดช่องแคบฮอร์มุซ ที่ยังมีปัญหาเปิด ๆ ปิด ๆ อยู่
สำหรับการกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย ต้องรายงานสต็อกและราคาต่อกรม ตามมาตรการสินค้าควบคุม กำหนดให้ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ที่มีผู้ผลิตจำนวนไม่มาก ต้องรายงานทุกสัปดาห์ กำหนดไว้วันพุธ และผู้ผลิตที่นำเม็ดพลาสติกไปผลิตเป็นสินค้า ที่มีจำนวน 468 ราย ต้องรายงานทุก 15 วัน โดยคาดว่าจะกำหนดให้ประมาณ 70% ของผู้ผลิตแต่ละกลุ่มสินค้า ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้กรมเห็นสถานการณ์เม็ดพลาสติกและสินค้าที่ทำจากเม็ดพลาสติก ทั้งปริมาณการผลิต สถานการณ์ราคา ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทำให้สามารถเข้าไปกำกับดูแลไม่ให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาด และราคาได้
ทั้งนี้ กรมจะรวบรวมผลการหารือ และรายงานข้อมูลชุดแรก เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มีนางศุภจีเป็นประธาน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลให้สินค้าเพียงพอ ราคาเหมาะสม และไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชน พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปสู่แนวทางการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนในระยะต่อไป
ก่อนหน้านี้ นางศุภจีได้ประชุมร่วมกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เห็นชอบกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเม็ดพลาสติกให้เพียงพอ และราคาไม่แพงเกินไป โดยได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแล 3 ส่วน คือ 1.กำหนดดูแลเม็ดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ และสินค้าเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่ม 2.การผลักดันการลดปริมาณการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ และ 3.การขับเคลื่อนความยั่งยืน ทั้งผลักดันพลาสติกชีวภาพ การคัดแยกขยะ การรีไซเคิลขยะพลาสติกให้นำกลับมาใช้ใหม่