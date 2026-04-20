กรมพัฒน์ชวนร้านค้าออนไลน์ขอ DBD Registered ยืนยันมีตัวตน สร้างความมั่นใจคนซื้อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าออนไลน์ ป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภค ผลักดันร้านค้า ผู้ประกอบการ ขอเครื่องหมายรับรอง DBD Registered ยืนยันการมีตัวตน เป็นร้านจริง แถมยื่นขอได้ไม่ยาก ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ส่วนประชาชนที่ซื้อสินค้า ขอให้เช็กว่ามีเครื่องหมายรับรองหรือไม่ ซื้อสินค้าไปแล้ว จะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง ล่าสุดมียื่นขอเครื่องหมายรับรองแล้ว 116,393 ร้านค้าออนไลน์
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นช่องทางการตลาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสบริโภคนิยมที่ให้ความสำคัญกับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ก็พบปัญหาสำคัญของผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ คือ การซื้อสินค้าจากผู้ขายในคราบมิจฉาชีพที่ไม่มีตัวตนจริงโดยที่ตนเองก็ไม่รู้ตัว นำมาซึ่งความเสียหายและบั่นทอนความน่าเชื่อถือแก่ผู้ค้าออนไลน์รายอื่นที่ทำมาค้าขายโดยสุจริต กรมจึงได้เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับร้านค้าออนไลน์ ด้วยเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสทางการค้า เพิ่มรายได้ และเพิ่มมูลค่าสินค้าแก่ผู้ประกอบการออนไลน์ที่ค้าขายโดยสุจริต และช่วยป้องกัน ป้องปรามผู้ค้าออนไลน์ในคราบมิจฉาชีพไม่ให้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภค
สำหรับเครื่องหมาย DBD Registered เป็นประโยชน์ต่อร้านค้าออนไลน์ ในการยืนยันว่าร้านค้ามีตัวตนจริงและน่าเชื่อถือ เป็นการเพิ่มแต้มต่อทางการตลาดออนไลน์ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจ ส่งผลให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าที่จะซื้อสินค้าออนไลน์เกิดความสบายใจ และสามารถตรวจสอบข้อมูลร้านค้าออนไลน์ได้เมื่อพบปัญหาจากการซื้อสินค้า และที่สำคัญ กรมได้พัฒนาระบบการให้เครื่องหมายรับรอง DBD Registered ในรูปแบบใหม่ ที่เชื่อมโยงกับระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรม และระบบการจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือผู้ประกอบการที่ขอเครื่องหมายและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น
โดยผู้ประกอบการออนไลน์สามารถขอเครื่องหมาย DBD Registered ง่าย ๆ ได้ทาง https://dbdregistered.dbd.go.th ดังนี้ 1.บุคคลธรรมดา ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์พร้อมขอเครื่องหมาย DBD Registered ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร (ตามสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่) และรออนุมัติผ่านอีเมล 2.นิติบุคคล ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคล และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ (ที่ใช้สำหรับยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ : DBD e-Filing) กรอกข้อมูลร้านค้าให้ครบถ้วน รออนุมัติผ่านอีเมล และนำเครื่องหมาย DBD Registered ไปใช้กับร้านค้าออนไลน์
นายพูนพงษ์กล่าวว่า ในส่วนของผู้บริโภค สามารถปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนเอง โดยเมื่อจะสั่งซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์ ควรเช็คความมีตัวตนของผู้ขายอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยการมองหาเครื่องหมาย DBD Registered บนหน้าเพจหรือหน้าเว็บไซต์ ก่อนคลิกคำสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า โดยเมื่อคลิกที่เครื่องหมาย DBD Registered จะสามารถตรวจสอบข้อมูลของร้านค้าออนไลน์ได้ทันที ทำให้เมื่อผู้ซื้อสินค้าประสบปัญหาในการสั่งซื้อสินค้าทั้งระหว่างและหลังได้รับสินค้า สามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรง ตัดตอนปัญหาที่อาจบานปลายในอนาคต จึงขอให้ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ขายสินค้าผ่านเครื่องหมาย DBD Registered ก่อนดำเนินการสั่งซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์
“ขอเชิญชวนผู้บริโภคออนไลน์ โปรดตรวจดูเครื่องหมาย DBD Registered บนหน้าเพจหรือหน้าเว็บไซต์เพื่อทราบตัวตนและความมีอยู่จริงของผู้ขายออนไลน์ก่อนการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า ขณะเดียวกัน ขอเชิญชวนผู้ค้าออนไลน์ขอเครื่องหมาย DBD Registered ไปติดบนร้านค้าออนไลน์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ร้านค้าของตนเอง เป็นการเพิ่มโอกาสทางการขาย สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้ร้านค้ามีความเข้มแข็ง และมีลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งรายได้และผลกำไรที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษและโอกาสการเข้าร่วมแคมเปญ หลักสูตร กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมในการพัฒนาร้านค้าให้ดังและปังยิ่งขึ้นอีกด้วย”นายพูนพงษ์กล่าว
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2569) มีผู้ประกอบการออนไลน์ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วจำนวนทั้งสิ้น 116,393 ร้านค้าออนไลน์ โดยผู้ขายออนไลน์ ผู้ประกอบการออนไลน์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5960 e-Mail: e-commerce@dbd.go.th และ Call Center 1570